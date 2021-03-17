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Прокуратура потребовала убрать баню с крыши высотки в Кемерово
Прокуратура потребовала убрать баню с крыши высотки в Кемерово
Прокуратура Кузбасса потребовала от собственника демонтировать баню, установленную на крыше высотки в Кемерово, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T15:25
2021-03-17T15:25
кемерово
происшествия
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КЕМЕРОВО, 17 мар - РИА Новости. Прокуратура Кузбасса потребовала от собственника демонтировать баню, установленную на крыше высотки в Кемерово, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Ранее в соцсетях появилось видео, запечатлевшее деревянную баню на крыше многоквартирного дома в Кемерово. Прокуратура и госжилинспекция Кузбасса организовали по данному факту проверки.По данным прокуратуры, жилое помещение в указанном доме принадлежит двум гражданам и состоит из помещений на 12-м, 13-м этажах и террасе, выход на которую осуществляется из квартиры. На террасе, которая не является общим имуществом собственников дома, расположена кабина с инфракрасным излучением, используемая как сауна и оснащенная дополнительным электроподключением. Также проверка установила нарушения требований пожарной безопасности и жилищного законодательства, в связи с чем прокурор возбудил в отношении собственника два дела об административном правонарушении: по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) и по ч. 2 ст. 7.21 КоАП РФ (самовольное переустройство или перепланировка помещения в многоквартирном доме)."Для устранения выявленных нарушений прокурор района направил в суд исковое заявление и потребовал обязать собственников помещения устранить нарушения путем демонтажа возведенной конструкции", – говорится в сообщении.Прокуратура отмечает, что управляющая компания знала о бане, "но своевременных мер по получению документов на объект" не приняла. "В связи с этим прокурор района внес директору управляющей организации представление и потребовал устранить нарушения жилищного законодательства", – добавило ведомство.Отмечается, что представление находится на рассмотрении. Реальное устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
https://realty.ria.ru/20210315/kolonnada-1601217544.html
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кемерово, происшествия

Прокуратура потребовала убрать баню с крыши высотки в Кемерово

15:25 17.03.2021
 
© Фото : Собщество Vkontakte "Инцидент Кузбасс"Баня на крыше многоквартирного жилого дома на Ленинградский ленинградском проспекте в Кемерово
Баня на крыше многоквартирного жилого дома на Ленинградский ленинградском проспекте в Кемерово - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Фото : Собщество Vkontakte "Инцидент Кузбасс"
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 17 мар - РИА Новости. Прокуратура Кузбасса потребовала от собственника демонтировать баню, установленную на крыше высотки в Кемерово, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее в соцсетях появилось видео, запечатлевшее деревянную баню на крыше многоквартирного дома в Кемерово. Прокуратура и госжилинспекция Кузбасса организовали по данному факту проверки.
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По данным прокуратуры, жилое помещение в указанном доме принадлежит двум гражданам и состоит из помещений на 12-м, 13-м этажах и террасе, выход на которую осуществляется из квартиры. На террасе, которая не является общим имуществом собственников дома, расположена кабина с инфракрасным излучением, используемая как сауна и оснащенная дополнительным электроподключением. Также проверка установила нарушения требований пожарной безопасности и жилищного законодательства, в связи с чем прокурор возбудил в отношении собственника два дела об административном правонарушении: по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) и по ч. 2 ст. 7.21 КоАП РФ (самовольное переустройство или перепланировка помещения в многоквартирном доме).
"Для устранения выявленных нарушений прокурор района направил в суд исковое заявление и потребовал обязать собственников помещения устранить нарушения путем демонтажа возведенной конструкции", – говорится в сообщении.
Прокуратура отмечает, что управляющая компания знала о бане, "но своевременных мер по получению документов на объект" не приняла. "В связи с этим прокурор района внес директору управляющей организации представление и потребовал устранить нарушения жилищного законодательства", – добавило ведомство.
Отмечается, что представление находится на рассмотрении. Реальное устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
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