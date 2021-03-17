https://ria.ru/20210317/banki-1601564683.html

Налоговые органы получили расширенный доступ к банковской тайне

Налоговые органы получили расширенный доступ к банковской тайне

С 17 марта российские налоговики получили расширенный доступ к банковской тайне. Теперь кредитные организации должны в течение трех дней предоставлять им копии... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T00:33

2021-03-17T00:33

2021-03-17T03:47

россия

экономика

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. С 17 марта российские налоговики получили расширенный доступ к банковской тайне. Теперь кредитные организации должны в течение трех дней предоставлять им копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей.Это также касается информации о бенефициарных владельцах, представителях клиента, выгодоприобретателях или об отдельных операциях за определенный период.В Федеральной налоговой службе ранее заверили, что нововведение не затронет добросовестных граждан, - оно призвано бороться со схемами ухода от налогов. При этом в ведомстве напомнили, что предоставляемые ФНС сведения составляют налоговую тайну, доступ к которой строго регламентирован."ФНС России особо подчеркивает, что закон не предусматривают непосредственного получения доступа к выпискам по операциям на счетах, вкладах физических лиц. Режим получения таких сведений останется таким же, как сейчас – только при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) ФНС России при проведении налоговых проверок в отношении этих лиц либо истребования у них документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 НК РФ", - подчеркнули в ведомстве.Как полагают опрошенные РИА Новости эксперты, расширение доступа налоговиков к банковской тайне вряд ли вызовет отказ клиентов от безналичных расчетов. Старший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Владимир Тетерин отметил, что такая новость стала плохой только для недобросовестных налогоплательщиков. Аналогичное мнение высказал и старший юрист Deloitte Legal в СНГ Павел Баранов.

https://ria.ru/20210314/tayna-1601170022.html

https://ria.ru/20210314/nalogi-1601169515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика