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Налоговые органы получили расширенный доступ к банковской тайне
Налоговые органы получили расширенный доступ к банковской тайне
С 17 марта российские налоговики получили расширенный доступ к банковской тайне. Теперь кредитные организации должны в течение трех дней предоставлять им копии... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T00:33
2021-03-17T03:47
россия
экономика
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. С 17 марта российские налоговики получили расширенный доступ к банковской тайне. Теперь кредитные организации должны в течение трех дней предоставлять им копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей.Это также касается информации о бенефициарных владельцах, представителях клиента, выгодоприобретателях или об отдельных операциях за определенный период.В Федеральной налоговой службе ранее заверили, что нововведение не затронет добросовестных граждан, - оно призвано бороться со схемами ухода от налогов. При этом в ведомстве напомнили, что предоставляемые ФНС сведения составляют налоговую тайну, доступ к которой строго регламентирован."ФНС России особо подчеркивает, что закон не предусматривают непосредственного получения доступа к выпискам по операциям на счетах, вкладах физических лиц. Режим получения таких сведений останется таким же, как сейчас – только при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) ФНС России при проведении налоговых проверок в отношении этих лиц либо истребования у них документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 НК РФ", - подчеркнули в ведомстве.Как полагают опрошенные РИА Новости эксперты, расширение доступа налоговиков к банковской тайне вряд ли вызовет отказ клиентов от безналичных расчетов. Старший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Владимир Тетерин отметил, что такая новость стала плохой только для недобросовестных налогоплательщиков. Аналогичное мнение высказал и старший юрист Deloitte Legal в СНГ Павел Баранов.
https://ria.ru/20210314/tayna-1601170022.html
https://ria.ru/20210314/nalogi-1601169515.html
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россия, экономика

Налоговые органы получили расширенный доступ к банковской тайне

00:33 17.03.2021 (обновлено: 03:47 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. С 17 марта российские налоговики получили расширенный доступ к банковской тайне. Теперь кредитные организации должны в течение трех дней предоставлять им копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей.
Это также касается информации о бенефициарных владельцах, представителях клиента, выгодоприобретателях или об отдельных операциях за определенный период.
В новом здании Федеральной налоговой службы (ФНС) на Мосфильмовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
14 марта, 19:40
ФНС: доступ к банковской тайне не затронет добросовестных граждан
В Федеральной налоговой службе ранее заверили, что нововведение не затронет добросовестных граждан, - оно призвано бороться со схемами ухода от налогов. При этом в ведомстве напомнили, что предоставляемые ФНС сведения составляют налоговую тайну, доступ к которой строго регламентирован.
"ФНС России особо подчеркивает, что закон не предусматривают непосредственного получения доступа к выпискам по операциям на счетах, вкладах физических лиц. Режим получения таких сведений останется таким же, как сейчас – только при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) ФНС России при проведении налоговых проверок в отношении этих лиц либо истребования у них документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 НК РФ", - подчеркнули в ведомстве.
Как полагают опрошенные РИА Новости эксперты, расширение доступа налоговиков к банковской тайне вряд ли вызовет отказ клиентов от безналичных расчетов. Старший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Владимир Тетерин отметил, что такая новость стала плохой только для недобросовестных налогоплательщиков. Аналогичное мнение высказал и старший юрист Deloitte Legal в СНГ Павел Баранов.
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
14 марта, 19:32
Экономист объяснил, зачем налоговикам расширили доступ к банковской тайне
 
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