Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210317/bali-1601665679.html
Власти Индонезии рассказали, когда Бали откроется для туристов
Власти Индонезии рассказали, когда Бали откроется для туристов
Президент Индонезии Джоко Видодо надеется на открытие Бали для туристов к середине 2021 года, когда на острове сложится коллективный иммунитет к COVID-19... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T16:35
2021-03-17T16:35
туризм
коронавирус covid-19
туризм
бали (остров)
новости - туризм
индонезия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156337/94/1563379490_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_d318c6dd8187468c20b7dfe4a2115d1e.jpg
БАНГКОК, 17 мар — РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо надеется на открытие Бали для туристов к середине 2021 года, когда на острове сложится коллективный иммунитет к COVID-19 благодаря вакцинации, сообщает индонезийское агентство ANTARA."Подготовка этого места к приему иностранных гостей должна проходить в условиях строгого соблюдения мер предосторожности и дисциплинированного отношения к исполнению протоколов эпидемиологической безопасности", — подчеркнул министр туризма и креативной экономики Сандиага Уно.На Бали за время пандемии заразились коронавирусной инфекцией 37 тысяч жителей, выздоровели 34,5 тысячи, а более тысячи погибли.
https://ria.ru/20210314/khmelnitskaya-1600737671.html
бали (остров)
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156337/94/1563379490_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_e2d533596531becb49da6cfc574a9947.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, туризм, бали (остров), новости - туризм, индонезия

Власти Индонезии рассказали, когда Бали откроется для туристов

16:35 17.03.2021
 
© РИА Новости / Мария СеливановаБалийцы у храма Улун Дану
Балийцы у храма Улун Дану - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 17 мар — РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо надеется на открытие Бали для туристов к середине 2021 года, когда на острове сложится коллективный иммунитет к COVID-19 благодаря вакцинации, сообщает индонезийское агентство ANTARA.
"Подготовка этого места к приему иностранных гостей должна проходить в условиях строгого соблюдения мер предосторожности и дисциплинированного отношения к исполнению протоколов эпидемиологической безопасности", — подчеркнул министр туризма и креативной экономики Сандиага Уно.
На Бали за время пандемии заразились коронавирусной инфекцией 37 тысяч жителей, выздоровели 34,5 тысячи, а более тысячи погибли.
Алена Хмельницкая - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
14 марта, 08:00Туризм
Алена Хмельницкая — о доме, Мадриде и невероятном круизе по Енисею
 
ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмБали (остров)Новости - ТуризмИндонезия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42РБК: рыбаки предупредили о подорожании самой дешевой рыбы
04:09Стоит ли бояться магнитиков на холодильнике?
04:09Ученые: пожилые люди имеют больше шансов повторно заразиться COVID-19
03:57Водитель грузовика, попавший в ДТП с автобусом в Приморье, был трезв
03:27Последнюю подлодку серии "Варшавянка" передадут ТОФ в 2024 году
03:23Врачи дали советы, как защитить себя в сезон аллергий
03:19Крым обратится в ООН из-за водной блокады
03:18Специалист объяснил, как бытовые приборы шпионят за людьми
03:15Болгары встали на сторону России в вопросе Крыма
03:15Мошенники придумали новую схему обмана россиян
03:11Источник рассказал об отправке на ремонт блока "Фрегат" с космодрома Куру
03:07Доклад: ЦРУ вербовало карателей из латышского легиона СС
03:00Астрономы обнаружили миллиарды карликовых галактик в космической паутине
02:58В посольстве России заявили об угрозе обрушения отношений с США
02:48Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
02:48На Украине назвали критическое последствие запуска "Северного потока — 2"
02:38Орловского чиновника удивил отказ граждан работать за 15 тысяч рублей
02:36Жителя Владивостока осудили за "минирование" университета
02:26Bloomberg: Apple планирует представить в апреле новые модели iPad
02:18Историк рассказал о договоре, после которого начались репрессии в Польше
Лента новостейМолния