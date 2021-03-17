https://ria.ru/20210317/bali-1601665679.html
Власти Индонезии рассказали, когда Бали откроется для туристов
Власти Индонезии рассказали, когда Бали откроется для туристов
Президент Индонезии Джоко Видодо надеется на открытие Бали для туристов к середине 2021 года, когда на острове сложится коллективный иммунитет к COVID-19... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T16:35
2021-03-17T16:35
2021-03-17T16:35
туризм
коронавирус covid-19
туризм
бали (остров)
новости - туризм
индонезия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156337/94/1563379490_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_d318c6dd8187468c20b7dfe4a2115d1e.jpg
БАНГКОК, 17 мар — РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо надеется на открытие Бали для туристов к середине 2021 года, когда на острове сложится коллективный иммунитет к COVID-19 благодаря вакцинации, сообщает индонезийское агентство ANTARA."Подготовка этого места к приему иностранных гостей должна проходить в условиях строгого соблюдения мер предосторожности и дисциплинированного отношения к исполнению протоколов эпидемиологической безопасности", — подчеркнул министр туризма и креативной экономики Сандиага Уно.На Бали за время пандемии заразились коронавирусной инфекцией 37 тысяч жителей, выздоровели 34,5 тысячи, а более тысячи погибли.
https://ria.ru/20210314/khmelnitskaya-1600737671.html
бали (остров)
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156337/94/1563379490_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_e2d533596531becb49da6cfc574a9947.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, бали (остров), новости - туризм, индонезия
БАНГКОК, 17 мар — РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо надеется на открытие Бали для туристов к середине 2021 года, когда на острове сложится коллективный иммунитет к COVID-19 благодаря вакцинации, сообщает индонезийское агентство ANTARA.
"Подготовка этого места к приему иностранных гостей должна проходить в условиях строгого соблюдения мер предосторожности и дисциплинированного отношения к исполнению протоколов эпидемиологической безопасности", — подчеркнул министр туризма и креативной экономики Сандиага Уно.
На Бали за время пандемии заразились коронавирусной инфекцией 37 тысяч жителей, выздоровели 34,5 тысячи, а более тысячи погибли.