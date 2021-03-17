https://ria.ru/20210317/bali-1601665679.html

Власти Индонезии рассказали, когда Бали откроется для туристов

Власти Индонезии рассказали, когда Бали откроется для туристов

Президент Индонезии Джоко Видодо надеется на открытие Бали для туристов к середине 2021 года, когда на острове сложится коллективный иммунитет к COVID-19... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T16:35

2021-03-17T16:35

2021-03-17T16:35

туризм

коронавирус covid-19

туризм

бали (остров)

новости - туризм

индонезия

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БАНГКОК, 17 мар — РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо надеется на открытие Бали для туристов к середине 2021 года, когда на острове сложится коллективный иммунитет к COVID-19 благодаря вакцинации, сообщает индонезийское агентство ANTARA."Подготовка этого места к приему иностранных гостей должна проходить в условиях строгого соблюдения мер предосторожности и дисциплинированного отношения к исполнению протоколов эпидемиологической безопасности", — подчеркнул министр туризма и креативной экономики Сандиага Уно.На Бали за время пандемии заразились коронавирусной инфекцией 37 тысяч жителей, выздоровели 34,5 тысячи, а более тысячи погибли.

https://ria.ru/20210314/khmelnitskaya-1600737671.html

бали (остров)

индонезия

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коронавирус covid-19, туризм, бали (остров), новости - туризм, индонезия