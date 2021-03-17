https://ria.ru/20210317/avtomobili-1601573386.html

Эксперты дали советы автомобилистам, как снизить расход бензина

Эксперты дали советы автомобилистам, как снизить расход бензина

Россиянам, которые хотят снизить расход бензина у своих автомобилей, стоит тщательно выбирая маршрут и время поездки, следить за скоростью и манерой езды,... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T06:12

2021-03-17T06:12

2021-03-17T06:12

россия

общество

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россиянам, которые хотят снизить расход бензина у своих автомобилей, стоит тщательно выбирая маршрут и время поездки, следить за скоростью и манерой езды, контролировать массу автомобиля, а также вовремя проходить техобслуживание, посоветовали РИА Новости эксперты "СберАвто".Расход топлива зависит от скорости движения автомобиля: если ехать слишком медленно или слишком быстро – топлива уходит больше. Скорость движения, при которой расходуется минимум топлива, – 60 километров в час для города и 90 километров в час для трассы. При этом стоит следить и за манерой езды - резкие разгоны или торможения также увеличивают потребление бензина.Необходимо всегда вовремя проходить техобслуживание, поскольку техническое состояние автомобиля и, в особенности, двигателя, трансмиссии и ходовой части оказывает заметное влияние на расход топлива. К примеру, при использовании загрязненного воздушного фильтра расход топлива может возрастать до 20%. Также не стоит экономить на качестве топлива - заправка плохим бензином или некачественным дизелем может увеличить расход топлива или привести к поломке автомобиля.Автомобилисту, который хочет сэкономить на топливе, стоит контролировать массу автомобиля, ведь чем больше нагружена машина, тем больше она потребляет бензина. Кроме того, не стоит без надобности включать кондиционер - он тоже сжигает топливо.Наконец, автолюбителям стоит подумать о переходе на газомоторное топливо. "Это одно из экологичных решений, которое позволит снизить затраты на бензин и дизель. Однако переоборудование автомобиля может оказаться дорогостоящим, а существенная экономия достигается при пробеге не менее 20 000 км в год", - добавили эксперты.

https://ria.ru/20210314/avtomobil-1601159462.html

https://ria.ru/20210311/sibgmu-1600609654.html

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россия, общество