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Названа причина ДТП с автобусом в Москве
Названа причина ДТП с автобусом в Москве
ДТП с автомобилем, въехавшим в автобус на востоке Москвы, произошло из-за превышения водителем скорости, трое пострадавших госпитализированы, сообщается в... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T13:12
2021-03-17T13:12
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. ДТП с автомобилем, въехавшим в автобус на востоке Москвы, произошло из-за превышения водителем скорости, трое пострадавших госпитализированы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее на улице Стромынка в районе дома 14/1 автомобиль выехал на тротуар и совершил столкновение с автобусом, высаживающим пассажиров на остановке."Сегодня на Стромынке MINI Cooper въехал в 265-й автобус, высаживающий людей на остановке. Автомобиль двигался со скоростью 73 километра в час. Хотя на этом участке ограничение стандартное для города — 60 километров в час. В итоге пострадали три человека — водитель MINI Cooper и 2 пешехода, вышедших из автобуса. Водителя автомобиля госпитализировали с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма", сотрясение головного мозга, перелом ребра, разрыв селезёнки. Пешеходов забрали в больницу с сотрясением головного мозга, переломом бедра и переломом руки", - говорится в сообщении.В дептрансе подчеркнули, что около 60% всех нарушений приходится на превышение скорости - основная причина, по которой происходят смертельные ДТП."Чем выше скорость, тем серьезнее последствия аварии. Поэтому во всех российских городах нештрафуемый порог превышения скорости должен быть снижен с 20 до 10 км/ч — это важный залог безопасности как водителей, пассажиров и пешеходов", - говорится в сообщении.
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Машина въехала в высаживающий пассажиров автобус в Москве. Кадры ДТП
На Стромынке мини купер въехал в автобус, высаживающий людей на остановке
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москва, происшествия

Названа причина ДТП с автобусом в Москве

13:12 17.03.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. ДТП с автомобилем, въехавшим в автобус на востоке Москвы, произошло из-за превышения водителем скорости, трое пострадавших госпитализированы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее на улице Стромынка в районе дома 14/1 автомобиль выехал на тротуар и совершил столкновение с автобусом, высаживающим пассажиров на остановке.
"Сегодня на Стромынке MINI Cooper въехал в 265-й автобус, высаживающий людей на остановке. Автомобиль двигался со скоростью 73 километра в час. Хотя на этом участке ограничение стандартное для города — 60 километров в час. В итоге пострадали три человека — водитель MINI Cooper и 2 пешехода, вышедших из автобуса. Водителя автомобиля госпитализировали с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма", сотрясение головного мозга, перелом ребра, разрыв селезёнки. Пешеходов забрали в больницу с сотрясением головного мозга, переломом бедра и переломом руки", - говорится в сообщении.
В дептрансе подчеркнули, что около 60% всех нарушений приходится на превышение скорости - основная причина, по которой происходят смертельные ДТП.
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В Находке грузовик врезался в автобус, есть пострадавшие
"Чем выше скорость, тем серьезнее последствия аварии. Поэтому во всех российских городах нештрафуемый порог превышения скорости должен быть снижен с 20 до 10 км/ч — это важный залог безопасности как водителей, пассажиров и пешеходов", - говорится в сообщении.
 
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