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В Барнауле женщина сломала позвоночник в автобусе
В Барнауле женщина сломала позвоночник в автобусе
Женщина сломала позвоночник в барнаульском автобусе № 73 из-за манёвра водителя, возбуждено уголовное дело, сообщают в СУСК РФ по Алтайскому краю. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T11:58
2021-03-17T11:58
2021-03-17T11:58
скр
алтайский край
барнаул
происшествия
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БАРНАУЛ, 17 мар - РИА Новости. Женщина сломала позвоночник в барнаульском автобусе № 73 из-за манёвра водителя, возбуждено уголовное дело, сообщают в СУСК РФ по Алтайскому краю."По сообщению о ненадлежащем оказании услуг водителем маршрутного автобуса в городе Барнауле следственными органами СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело... По предварительным данным следствия, вечером 12 марта 2021 года на остановке общественного транспорта возле проспекта Красноармейский и улицы Анатолия водитель маршрутного автобуса номер 73, не убедившись, что все пассажиры вошли в салон, начал движение. В результате произошедшего женщина-пассажир упала, получив травму в виде перелома позвоночника", - говорится в сообщении.Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)."В ходе предварительного следствия предстоит изучить все обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям водителя пассажирского транспорта на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается", - отметили в ведомстве.
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скр, алтайский край, барнаул, происшествия