https://ria.ru/20210317/aviatsiya-1601564156.html
Счетная палата сочла планируемый выпуск судов малой авиации недостаточным
Счетная палата сочла планируемый выпуск судов малой авиации недостаточным
Счетная палата РФ считает планируемый объем выпуска воздушных судов малой вместимости в 2021-2024 годах недостаточным для решения задачи по обновлению... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T00:26
2021-03-17T00:26
2021-03-17T00:26
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Счетная палата РФ считает планируемый объем выпуска воздушных судов малой вместимости в 2021-2024 годах недостаточным для решения задачи по обновлению устаревших парков региональных авиакомпаний, сообщается в материалах контрольного ведомства.Счетная палата также отмечает, что количество ежегодно выпускаемых пилотов вертолетов не соответствует потребностям региональных авиакомпаний. Причиной является несвоевременный выпуск курсантов (задержка в среднем два-три года со дня окончания учебы) в связи с наличием задолженности по налету часов.Оно указывает, что количество пассажиров на субсидируемых рейсах в проверяемом периоде увеличилось в три раза, однако их доля в общем количестве перевезенных пассажиров, минуя Москву, составила всего 2-6%."Низкая интенсивность полетов, а также значительные расходы на проведение мероприятий с целью соответствия требованиям воздушного законодательства влекут установление для аэропортов малых воздушных линий ставок сборов и тарифов, которые значительно превышают аналогичные ставки в крупных аэропортах", - отмечает Счетная палата.
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Счетная палата РФ
считает планируемый объем выпуска воздушных судов малой вместимости в 2021-2024 годах недостаточным для решения задачи по обновлению устаревших парков региональных авиакомпаний, сообщается в материалах контрольного ведомства.
"Планируемый объем выпуска воздушных судов малой вместимости в 2021–2024 годах недостаточен для решения задачи по обновлению устаревших парков региональных авиакомпаний. При этом механизм государственной поддержки в виде субсидии ПАО "ГТЛК" на приобретение и передачу в лизинг воздушных судов малой вместимости, используемых для организации авиасообщения с удаленными и труднодоступными районами страны, не оказывает значительного влияния на повышение уровня доступности лизинговых программ для региональных авиакомпаний и требует корректировки", - говорится в материалах.
Счетная палата также отмечает, что количество ежегодно выпускаемых пилотов вертолетов не соответствует потребностям региональных авиакомпаний. Причиной является несвоевременный выпуск курсантов (задержка в среднем два-три года со дня окончания учебы) в связи с наличием задолженности по налету часов.
"Проверки показали, что субсидирование региональных маршрутов не обеспечило доступ к большинству удаленных городов и населенных пунктов, для которых пассажирские авиаперевозки крайне важны и порой являются единственным способом транспортного сообщения", - отмечает также ведомство.
Оно указывает, что количество пассажиров на субсидируемых рейсах в проверяемом периоде увеличилось в три раза, однако их доля в общем количестве перевезенных пассажиров, минуя Москву, составила всего 2-6%.
"Низкая интенсивность полетов, а также значительные расходы на проведение мероприятий с целью соответствия требованиям воздушного законодательства влекут установление для аэропортов малых воздушных линий ставок сборов и тарифов, которые значительно превышают аналогичные ставки в крупных аэропортах", - отмечает Счетная палата.