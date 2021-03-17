https://ria.ru/20210317/aviatsiya-1601564156.html

Счетная палата сочла планируемый выпуск судов малой авиации недостаточным

Счетная палата сочла планируемый выпуск судов малой авиации недостаточным

Счетная палата РФ считает планируемый объем выпуска воздушных судов малой вместимости в 2021-2024 годах недостаточным для решения задачи по обновлению... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T00:26

2021-03-17T00:26

2021-03-17T00:26

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счетная палата рф

экономика

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Счетная палата РФ считает планируемый объем выпуска воздушных судов малой вместимости в 2021-2024 годах недостаточным для решения задачи по обновлению устаревших парков региональных авиакомпаний, сообщается в материалах контрольного ведомства.Счетная палата также отмечает, что количество ежегодно выпускаемых пилотов вертолетов не соответствует потребностям региональных авиакомпаний. Причиной является несвоевременный выпуск курсантов (задержка в среднем два-три года со дня окончания учебы) в связи с наличием задолженности по налету часов.Оно указывает, что количество пассажиров на субсидируемых рейсах в проверяемом периоде увеличилось в три раза, однако их доля в общем количестве перевезенных пассажиров, минуя Москву, составила всего 2-6%."Низкая интенсивность полетов, а также значительные расходы на проведение мероприятий с целью соответствия требованиям воздушного законодательства влекут установление для аэропортов малых воздушных линий ставок сборов и тарифов, которые значительно превышают аналогичные ставки в крупных аэропортах", - отмечает Счетная палата.

https://radiosputnik.ria.ru/20200803/1575326483.html

https://ria.ru/20191203/1561896515.html

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