https://ria.ru/20210317/ataka-1601566347.html
Израиль нанес ракетные удары по окрестностям Дамаска
Израиль нанес ракетные удары по окрестностям Дамаска
ВВС Израиля нанесли ракетные удары по окрестностям Дамаска из воздушного пространства оккупированных Голанских высот, говорится в заявлении командования... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T01:03
2021-03-17T01:03
2021-03-17T02:45
война в сирии
ввс израиля
голанские высоты
сирия
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ДАМАСК, 17 мар - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли ракетные удары по окрестностям Дамаска из воздушного пространства оккупированных Голанских высот, говорится в заявлении командования сирийской армии.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в центре сирийской столицы слышна работа ПВО.Удары по данным сирийских военных, был нанесены в 22.35 по местному времени.Армия Израиля эти сообщения комментировать отказалась.Израильские военные не раз обстреливали территорию Сирии, объясняя это стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.Руководство Сирии неоднократно требовало от СБ ООН оказать давление на Израиль для прекращения атак по территории республики, так как подобные действия нарушают ее суверенитет и ведут к росту напряженности в регионе.
https://ria.ru/20210316/asad-1601455862.html
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ввс израиля, голанские высоты, сирия, дамаск (город), израиль, в мире