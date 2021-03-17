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В Литве объяснили приостановку вакцинации препаратом AstraZeneca
В Литве объяснили приостановку вакцинации препаратом AstraZeneca
Вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca в Литве пришлось приостановить из-за подозрения на тромбоз у четырех привитых, заявила в среду на заседании... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T17:28
2021-03-17T17:28
2021-03-17T17:28
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ВИЛЬНЮС, 17 мар - РИА Новости. Вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca в Литве пришлось приостановить из-за подозрения на тромбоз у четырех привитых, заявила в среду на заседании комитета по вопросам здравоохранения сейма замминистра здравоохранения Дангуоля Янкаусене."Вчера во второй половине дня мы получили от ГСКЛ (госслужбы контроля за лекарствами) сообщение о четырех случаях подозрения на тромбоэмболию, которые необходимо расследовать на предмет отсутствия эффекта вакцинации", - сообщила замминистра, отмечая, что при принятии решения пришлось взвесить - подорвать безопасность людей или доверие к вакцине.По словам Янкаускене, министерство ожидает положительного решения Европейского агентства по лекарственным средствам по безопасности вакцины AstraZeneca."Мы надеемся, что решение будет благоприятным для вакцинации, и надеемся, что все вернется на свои места", - сказала замминистра и отметила, что около 12,5 тысячи человек в Литве лечатся от тромбоэмболии и в среднем регистрируется около тысячи смертей в год.Ранее министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис сообщил, что Вильнюс приостанавливает вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca до тех пор, пока Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не предоставит окончательные выводы о безопасности вакцины.
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , вильнюс, литва, в мире
ВИЛЬНЮС, 17 мар - РИА Новости.
Вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca
в Литве
пришлось приостановить из-за подозрения на тромбоз у четырех привитых, заявила в среду на заседании комитета по вопросам здравоохранения сейма замминистра здравоохранения Дангуоля Янкаусене.
"Вчера во второй половине дня мы получили от ГСКЛ (госслужбы контроля за лекарствами) сообщение о четырех случаях подозрения на тромбоэмболию, которые необходимо расследовать на предмет отсутствия эффекта вакцинации", - сообщила замминистра, отмечая, что при принятии решения пришлось взвесить - подорвать безопасность людей или доверие к вакцине.
По словам Янкаускене, министерство ожидает положительного решения Европейского агентства по лекарственным средствам по безопасности вакцины AstraZeneca.
"Мы надеемся, что решение будет благоприятным для вакцинации, и надеемся, что все вернется на свои места", - сказала замминистра и отметила, что около 12,5 тысячи человек в Литве лечатся от тромбоэмболии и в среднем регистрируется около тысячи смертей в год.
Ранее министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис сообщил, что Вильнюс
приостанавливает вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca до тех пор, пока Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не предоставит окончательные выводы о безопасности вакцины.