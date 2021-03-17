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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210317/astrazeneca-1601677184.html
ВОЗ рекомендовала продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca
ВОЗ рекомендовала продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca
Всемирная организация здравоохранения продолжает рекомендовать для вакцинации AstraZeneca на фоне массовых отказов от ее использования, так как польза от... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T16:34
2021-03-17T17:21
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
коронавирусы
astrazeneca
воз
в мире
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ЖЕНЕВА, 16 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения продолжает рекомендовать для вакцинации AstraZeneca на фоне массовых отказов от ее использования, так как польза от препарата превышает риски, говорится в заявлении, предваряющим итоговую оценку ВОЗ безопасности вакцины."В настоящее время ВОЗ считает, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают ее риски, и рекомендует продолжать вакцинацию", - говорится в заявлении.В организации подчеркнули, что венозный тромбоэмболизм, выявленный у ряда пациентов после прививки AstraZeneca, является третьим по распространенности сердечно-сосудистым заболеванием в мире. И пока четких указаний на прямую связь заболевания с вакциной нет.ВОЗ находится в постоянном контакте с Европейским агентством по лекарствам и регулирующими органами во всем мире для получения последней информации о безопасности препарата.Как ожидается, глобальный консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцины озвучит свое решение по безопасности AstraZeneca в четверг, 18 марта.
https://ria.ru/20210317/astrazeneca-1601497437.html
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, astrazeneca , воз, в мире

ВОЗ рекомендовала продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca

16:34 17.03.2021 (обновлено: 17:21 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 16 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения продолжает рекомендовать для вакцинации AstraZeneca на фоне массовых отказов от ее использования, так как польза от препарата превышает риски, говорится в заявлении, предваряющим итоговую оценку ВОЗ безопасности вакцины.
"В настоящее время ВОЗ считает, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают ее риски, и рекомендует продолжать вакцинацию", - говорится в заявлении.
Пункт вакцинации в Ронкьере, Бельгия - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 08:00
Европа мстит AstraZeneca
В организации подчеркнули, что венозный тромбоэмболизм, выявленный у ряда пациентов после прививки AstraZeneca, является третьим по распространенности сердечно-сосудистым заболеванием в мире. И пока четких указаний на прямую связь заболевания с вакциной нет.
ВОЗ находится в постоянном контакте с Европейским агентством по лекарствам и регулирующими органами во всем мире для получения последней информации о безопасности препарата.
Как ожидается, глобальный консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцины озвучит свое решение по безопасности AstraZeneca в четверг, 18 марта.
 
Распространение коронавирусаВакцина AstraZenecaКоронавирус COVID-19КоронавирусыAstraZenecaВОЗВ мире
 
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