https://ria.ru/20210317/astrazeneca-1601677184.html

ВОЗ рекомендовала продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca

ВОЗ рекомендовала продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения продолжает рекомендовать для вакцинации AstraZeneca на фоне массовых отказов от ее использования, так как польза от... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T16:34

2021-03-17T16:34

2021-03-17T17:21

распространение коронавируса

вакцина astrazeneca

коронавирус covid-19

коронавирусы

astrazeneca

воз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_aeead78165627828079b30980256a38b.jpg

ЖЕНЕВА, 16 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения продолжает рекомендовать для вакцинации AstraZeneca на фоне массовых отказов от ее использования, так как польза от препарата превышает риски, говорится в заявлении, предваряющим итоговую оценку ВОЗ безопасности вакцины."В настоящее время ВОЗ считает, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают ее риски, и рекомендует продолжать вакцинацию", - говорится в заявлении.В организации подчеркнули, что венозный тромбоэмболизм, выявленный у ряда пациентов после прививки AstraZeneca, является третьим по распространенности сердечно-сосудистым заболеванием в мире. И пока четких указаний на прямую связь заболевания с вакциной нет.ВОЗ находится в постоянном контакте с Европейским агентством по лекарствам и регулирующими органами во всем мире для получения последней информации о безопасности препарата.Как ожидается, глобальный консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцины озвучит свое решение по безопасности AstraZeneca в четверг, 18 марта.

https://ria.ru/20210317/astrazeneca-1601497437.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, коронавирусы, astrazeneca , воз, в мире