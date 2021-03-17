https://ria.ru/20210317/astrazeneca-1601638427.html

В Испании выяснят причины смерти женщины после прививки AstraZeneca

В Испании выяснят причины смерти женщины после прививки AstraZeneca

Испанское агентство медикаментов и товаров медицинского назначения (AEMPS) расследует обстоятельства смерти женщины от кровоизлияния в мозг после прививки... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T13:45

2021-03-17T13:45

2021-03-17T14:11

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Испанское агентство медикаментов и товаров медицинского назначения (AEMPS) расследует обстоятельства смерти женщины от кровоизлияния в мозг после прививки вакциной AstraZeneca, сообщается в коммюнике испанского минздрава."AEMPS вместе с другими регулирующими органами и Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) собирают дополнительную информацию и проводят тщательное расследование, чтобы выяснить, существует ли в дополнение к временной связи с введением вакцины возможная причинно-следственная связь", - говорится в коммюнике.Ранее сообщалось, что 43-летняя преподавательница в городе Марбелья умерла от кровоизлияния в мозг после прививки вакциной AstraZeneca. Она получила первую дозу вакцины 3 марта и через несколько часов обратилась в отделение неотложной помощи в больнице Quirón с головной болью и недомоганием. Специалисты связали ее симптомы с обычными побочными эффектами от препарата. Через 10 дней женщина вернулась в больницу, так как ее состояние не улучшалось. После двух компьютерных томографий у нее обнаружили обширное кровоизлияние, которое медики попытались убрать хирургическим путем. Во время операции у пациентки выявили отек мозга. Она скончалась в понедельник. Медики проинформировали местные власти и Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) по поводу инцидента.По данным минздрава Испании, женщина скончалась вследствие ишемического инсульта с геморрагической трансформацией. В настоящее время врачи ожидают результатов вскрытия, чтобы определить точную причину смерти.Как передает агентство Europa Press со ссылкой на минздрав Испании, в стране в общей сложности были выявлены три случая тромбообразования после введения вакцины от коронавируса AstraZeneca, включая умершую женщину. Всего в Испании этим препаратом привиты более 900 тысяч человек.Испанский минздрав пояснил, что речь идет о трех случаях тромбообразования, которые сами по себе, "хотя и нечастые, могут возникать в общей массе". "Тем не менее, особенность этих трех случаев заключалась в том, что тромботические явления были связаны с уменьшением количества тромбоцитов в крови. Этот факт может указывать на ненормальную активацию системы свертывания, которая может быть связана с образованием сгустков в не самых привычных местах", - приводит агентство заявление ведомства.Ранее некоторые страны ЕС, включая Австрию, Францию, Германию, Италию, Нидерланды, Испанию и другие, приостановили вакцинацию препаратом от AstraZeneca из-за поступления информации о возможных тромбоэмболических осложнениях у привившихся. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило, что проводит расследование инцидентов, а также высказало позицию, что на время проведения расследования прививать вакциной AstraZeneca возможно.

https://ria.ru/20210317/astrazeneca-1601585827.html

https://ria.ru/20210316/vaktsinatsiya-1601555721.html

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