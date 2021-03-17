https://ria.ru/20210317/astrazeneca-1601636715.html

Какие страны приостановили использование вакцины AstraZeneca

Какие страны приостановили использование вакцины AstraZeneca

Ряд стран приостановил использование препарата AstraZeneca при вакцинации от COVID-19. Причиной стали сообщения о тромботических осложнениях, возникающих после... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T14:59

2021-03-17T14:59

2021-03-17T14:59

инфографика

коронавирус covid-19

astrazeneca

вакцинация

здравоохранение

в мире

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Ряд стран приостановил использование препарата AstraZeneca при вакцинации от COVID-19. Причиной стали сообщения о тромботических осложнениях, возникающих после прививки. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) проводит расследование этих инцидентов. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие государства временно отказались от оксфордской вакцины.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфографика, коронавирус covid-19, astrazeneca , вакцинация, здравоохранение, в мире