https://ria.ru/20210317/astrazeneca-1601636715.html
Какие страны приостановили использование вакцины AstraZeneca
Какие страны приостановили использование вакцины AstraZeneca
Ряд стран приостановил использование препарата AstraZeneca при вакцинации от COVID-19. Причиной стали сообщения о тромботических осложнениях, возникающих после... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T14:59
2021-03-17T14:59
2021-03-17T14:59
инфографика
коронавирус covid-19
astrazeneca
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здравоохранение
в мире
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Ряд стран приостановил использование препарата AstraZeneca при вакцинации от COVID-19. Причиной стали сообщения о тромботических осложнениях, возникающих после прививки. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) проводит расследование этих инцидентов. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие государства временно отказались от оксфордской вакцины.
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инфографика, коронавирус covid-19, astrazeneca , вакцинация, здравоохранение, в мире