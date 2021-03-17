https://ria.ru/20210317/astrazeneca-1601585827.html

В Австралии выявили четыре случая побочных реакций на вакцину AstraZeneca

В Австралии выявили четыре случая побочных реакций на вакцину AstraZeneca

Четыре случая побочных реакций на применение вакцины от коронавируса разработки компании AstraZeneca выявлено в Австралии, сообщает телеканал 9News со ссылкой... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T09:46

2021-03-17T09:46

2021-03-17T13:07

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Четыре случая побочных реакций на применение вакцины от коронавируса разработки компании AstraZeneca выявлено в Австралии, сообщает телеканал 9News со ссылкой на власти.Отмечается, что власти австралийского штата Квинсленд установили, что у четырех местных жителей наблюдались анафилактические реакции (аллергия) после применения вакцины AstraZeneca.Генеральный директор депздрава Квинсленда Джон Уэйкфилд сравнил эту реакцию с "укусом пчелы". Тем не менее всем четырем людям была немедленно оказана помощь, и сейчас "они в безопасности". Также глава депздрава штата призвал людей, у которых может быть "анафилактическая реакция на продукты в составе вакцины", воздерживаться от вакцинации.По словам главы Минздрава Австралии Брендана Мерфи, анафилаксия наблюдалась и с вакциной компании Pfizer, а не только с препаратом AstraZeneca. Он подчеркнул, что подобную реакцию можно было ожидать, у специалистов есть "адреналин под рукой" и они знают, как справиться с этим.При этом Мерфи указал, что образование тромбов после вакцинации "не такая значительная проблема" и что не было "никаких факторов", которые позволяли бы говорить о более высоких рисках инсульта.Ранее некоторые страны ЕС, включая Австрию, Францию, Германию, Италию, Нидерланды, Испанию и другие, временно приостановили вакцинацию препаратом от AstraZeneca из-за поступления информации о возможных тромбоэмболических осложнениях у привившихся. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) в своем заявлении сообщило, что проводит расследование инцидентов, а также высказало позицию, что на время проведения расследования прививать вакциной AstraZeneca возможно.

https://ria.ru/20210317/myasnikov-1601585139.html

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коронавирус covid-19, astrazeneca , квинсленд, австралия, в мире