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ООН обеспокоена решением Лондона увеличить ядерный арсенал
ООН обеспокоена решением Лондона увеличить ядерный арсенал
ООН обеспокоена решением Великобритании увеличить ядерный арсенал, так как это может нанести вред глобальной стабильности, заявил официальный представитель... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T19:59
2021-03-17T20:31
стефан дюжаррик
великобритания
оон
в мире
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ООН, 17 мар — РИА Новости. ООН обеспокоена решением Великобритании увеличить ядерный арсенал, так как это может нанести вред глобальной стабильности, заявил официальный представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик.Накануне британское правительство опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, объявив о беспрецедентном увеличении расходов на ВПК и планах нарастить количество ядерных боеголовок до 260. В 2010-е годы Лондон пообещал к середине 2020-х снизить количество таких боеголовок с 225 до не менее 180.По словам Дюжаррика, увеличение Британией ядерного арсенала "противоречит ее обязательствам в рамках статьи 6 Договора о нераспространении ядерного оружия и может оказать пагубное воздействие на глобальную стабильность и усилия по избавлению мира от ядерного оружия".Как указал представитель генсекретаря, риски ядерного оружия наиболее высоки со времен холодной войны, в то время как инвестиции в разоружение и контроль над вооружениями — это "лучший способ укрепить стабильность и уменьшить ядерную опасность".При этом, ООН приветствует приверженность Лондона миру без ядерного оружия, разоружению, контролю над вооружениями и Договору о нераспространении ядерного оружия, добавил он.В оборонной стратегии Лондона, помимо прочего, Россию назвали главной угрозой. В британском посольстве пояснили, что это связано с применением химического оружия на территории Великобритании. Дипломаты подчеркнули, что не стремятся к таким отношениям с российской стороной и выразили надежду на то, что Москва изменит свой подход.В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что никакой угрозы от России не исходит. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Москве также сожалеют, что Лондон пошел по пути увеличения ядерных боеголовок.
https://ria.ru/20210317/ugroza-1601621283.html
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стефан дюжаррик, великобритания, оон, в мире

ООН обеспокоена решением Лондона увеличить ядерный арсенал

19:59 17.03.2021 (обновлено: 20:31 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
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ООН, 17 мар — РИА Новости. ООН обеспокоена решением Великобритании увеличить ядерный арсенал, так как это может нанести вред глобальной стабильности, заявил официальный представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик.
Накануне британское правительство опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, объявив о беспрецедентном увеличении расходов на ВПК и планах нарастить количество ядерных боеголовок до 260. В 2010-е годы Лондон пообещал к середине 2020-х снизить количество таких боеголовок с 225 до не менее 180.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 12:35
В Кремле прокомментировали заявления Британии о "российской угрозе"
По словам Дюжаррика, увеличение Британией ядерного арсенала "противоречит ее обязательствам в рамках статьи 6 Договора о нераспространении ядерного оружия и может оказать пагубное воздействие на глобальную стабильность и усилия по избавлению мира от ядерного оружия".
Как указал представитель генсекретаря, риски ядерного оружия наиболее высоки со времен холодной войны, в то время как инвестиции в разоружение и контроль над вооружениями — это "лучший способ укрепить стабильность и уменьшить ядерную опасность".
При этом, ООН приветствует приверженность Лондона миру без ядерного оружия, разоружению, контролю над вооружениями и Договору о нераспространении ядерного оружия, добавил он.
В оборонной стратегии Лондона, помимо прочего, Россию назвали главной угрозой. В британском посольстве пояснили, что это связано с применением химического оружия на территории Великобритании. Дипломаты подчеркнули, что не стремятся к таким отношениям с российской стороной и выразили надежду на то, что Москва изменит свой подход.
В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что никакой угрозы от России не исходит. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Москве также сожалеют, что Лондон пошел по пути увеличения ядерных боеголовок.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 11:39
В МИД прокомментировали решение Британии нарастить ядерный потенциал
 
Стефан ДюжаррикВеликобританияООНВ мире
 
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