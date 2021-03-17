https://ria.ru/20210317/arest-1601601225.html

Суд арестовал президента ООО "ФСБ" по делу о мошенничестве

Суд арестовал президента ООО "ФСБ" по делу о мошенничестве

В Москве арестовали президента "Фонда содействия безопасности" (ООО "ФСБ") Андрея Першина, его обвиняют в покушении на мошенничество. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T11:04

2021-03-17T11:04

2021-03-17T12:05

москва

происшествия

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Москве арестовали президента "Фонда содействия безопасности" (ООО "ФСБ") Андрея Першина, его обвиняют в покушении на мошенничество.По данным газеты "Коммерсантъ", Першин, в прошлом сотрудник органов госбезопасности, пытался получить от генерального директора ООО "Лагуна" Сергея Мелина 24 миллиона рублей. За это он обещал решить проблемы предпринимателя, против которого, по информации СМИ, могли возбудить дело о мошенничестве с земельными участками.Мелин, чья компания занимается арендой и управлением недвижимостью, после беседы с Першиным обратился в Федеральную службу безопасности. Все дальнейшие переговоры между ними проходили уже под контролем силовиков. Першина задержали после получения первого транша в 100 тысяч рублей.Комментарием полиции, фонда и Першина РИА Новости не располагает.ООО "ФСБ", как сказано на его сайте, оказывает юридическую и практическую помощь физическим лицам и организациям, консультирует по вопросам обеспечения антитеррористической безопасности, а также занимается благотворительной деятельностью.

https://ria.ru/20210310/moshennichestvo-1600564078.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия