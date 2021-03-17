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Суд арестовал президента ООО "ФСБ" по делу о мошенничестве
Суд арестовал президента ООО "ФСБ" по делу о мошенничестве
В Москве арестовали президента "Фонда содействия безопасности" (ООО "ФСБ") Андрея Першина, его обвиняют в покушении на мошенничество. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T11:04
2021-03-17T11:04
2021-03-17T12:05
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Москве арестовали президента "Фонда содействия безопасности" (ООО "ФСБ") Андрея Першина, его обвиняют в покушении на мошенничество.По данным газеты "Коммерсантъ", Першин, в прошлом сотрудник органов госбезопасности, пытался получить от генерального директора ООО "Лагуна" Сергея Мелина 24 миллиона рублей. За это он обещал решить проблемы предпринимателя, против которого, по информации СМИ, могли возбудить дело о мошенничестве с земельными участками.Мелин, чья компания занимается арендой и управлением недвижимостью, после беседы с Першиным обратился в Федеральную службу безопасности. Все дальнейшие переговоры между ними проходили уже под контролем силовиков. Першина задержали после получения первого транша в 100 тысяч рублей.Комментарием полиции, фонда и Першина РИА Новости не располагает.ООО "ФСБ", как сказано на его сайте, оказывает юридическую и практическую помощь физическим лицам и организациям, консультирует по вопросам обеспечения антитеррористической безопасности, а также занимается благотворительной деятельностью.
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москва, происшествия
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости.
В Москве
арестовали президента "Фонда содействия безопасности" (ООО "ФСБ") Андрея Першина, его обвиняют в покушении на мошенничество.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказали РИА Новости в Пресненском суде.
По данным газеты "Коммерсантъ"
, Першин, в прошлом сотрудник органов госбезопасности, пытался получить от генерального директора ООО "Лагуна" Сергея Мелина 24 миллиона рублей. За это он обещал решить проблемы предпринимателя, против которого, по информации СМИ, могли возбудить дело о мошенничестве с земельными участками.
Мелин, чья компания занимается арендой и управлением недвижимостью, после беседы с Першиным обратился в Федеральную службу безопасности. Все дальнейшие переговоры между ними проходили уже под контролем силовиков. Першина задержали после получения первого транша в 100 тысяч рублей.
Комментарием полиции, фонда и Першина РИА Новости не располагает.
ООО "ФСБ", как сказано на его сайте, оказывает юридическую и практическую помощь физическим лицам и организациям, консультирует по вопросам обеспечения антитеррористической безопасности, а также занимается благотворительной деятельностью.