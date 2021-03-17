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https://ria.ru/20210317/antitela-1601612069.html
Ученые выявили передачу антител плоду после вакцинации матери
Ученые выявили передачу антител плоду после вакцинации матери
Антитела у вакцинированных против коронавируса беременных женщин могут передаваться плоду, свидетельствуют результаты проведённого в Израиле исследования,... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T11:49
2021-03-17T11:54
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мар - РИА Новости. Антитела у вакцинированных против коронавируса беременных женщин могут передаваться плоду, свидетельствуют результаты проведённого в Израиле исследования, опубликованного на сайте MedRxiv.Группа исследователей из больницы "Хадасса" при медицинском факультете Еврейского университета в Иерусалиме провели в феврале исследование, в котором приняли участие 20 беременных женщин, получивших две дозы вакцины от коронавируса Pfizer/ BioNTech на третьем триместре. Возраст женщин варьировался от 28 до 37 лет.Исследователи отмечают, что, хотя полученные результаты "обнадёживают", но на данный момент остаётся открытым вопрос об "устойчивости" антител и влияние на это кормления грудью. Также пока не известно, какими будут результаты при вакцинации на других сроках беременности.Ранее сообщалось о совместном исследовании Тель-Авивского университета и медицинского центра Сураски - Ихилов, согласно которому получение вакцины от коронавируса компаниии Pfizer кормящими матерями может оказать защитный эффект на младенцев.
https://ria.ru/20210316/vaktsinatsiya-1601463979.html
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коронавирус covid-19, иерусалим, израиль, в мире

Ученые выявили передачу антител плоду после вакцинации матери

11:49 17.03.2021 (обновлено: 11:54 17.03.2021)
 
© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мар - РИА Новости. Антитела у вакцинированных против коронавируса беременных женщин могут передаваться плоду, свидетельствуют результаты проведённого в Израиле исследования, опубликованного на сайте MedRxiv.
Группа исследователей из больницы "Хадасса" при медицинском факультете Еврейского университета в Иерусалиме провели в феврале исследование, в котором приняли участие 20 беременных женщин, получивших две дозы вакцины от коронавируса Pfizer/ BioNTech на третьем триместре. Возраст женщин варьировался от 28 до 37 лет.
"Наши результаты подчеркивают, что вакцинация беременных женщин может обеспечить защиту матери и новорожденного от инфекции SARS-CoV-2", - говорится в исследовании.
Исследователи отмечают, что, хотя полученные результаты "обнадёживают", но на данный момент остаётся открытым вопрос об "устойчивости" антител и влияние на это кормления грудью. Также пока не известно, какими будут результаты при вакцинации на других сроках беременности.
Ранее сообщалось о совместном исследовании Тель-Авивского университета и медицинского центра Сураски - Ихилов, согласно которому получение вакцины от коронавируса компаниии Pfizer кормящими матерями может оказать защитный эффект на младенцев.
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