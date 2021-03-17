https://ria.ru/20210317/antitela-1601612069.html

Ученые выявили передачу антител плоду после вакцинации матери

Ученые выявили передачу антител плоду после вакцинации матери

Антитела у вакцинированных против коронавируса беременных женщин могут передаваться плоду, свидетельствуют результаты проведённого в Израиле исследования,... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T11:49

2021-03-17T11:49

2021-03-17T11:54

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мар - РИА Новости. Антитела у вакцинированных против коронавируса беременных женщин могут передаваться плоду, свидетельствуют результаты проведённого в Израиле исследования, опубликованного на сайте MedRxiv.Группа исследователей из больницы "Хадасса" при медицинском факультете Еврейского университета в Иерусалиме провели в феврале исследование, в котором приняли участие 20 беременных женщин, получивших две дозы вакцины от коронавируса Pfizer/ BioNTech на третьем триместре. Возраст женщин варьировался от 28 до 37 лет.Исследователи отмечают, что, хотя полученные результаты "обнадёживают", но на данный момент остаётся открытым вопрос об "устойчивости" антител и влияние на это кормления грудью. Также пока не известно, какими будут результаты при вакцинации на других сроках беременности.Ранее сообщалось о совместном исследовании Тель-Авивского университета и медицинского центра Сураски - Ихилов, согласно которому получение вакцины от коронавируса компаниии Pfizer кормящими матерями может оказать защитный эффект на младенцев.

https://ria.ru/20210316/vaktsinatsiya-1601463979.html

иерусалим

израиль

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коронавирус covid-19, иерусалим, израиль, в мире