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Малышева назвала количество антител для защиты от повторного COVID-19
Малышева назвала количество антител для защиты от повторного COVID-19
Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, сколько должно быть антител, чтобы повторно не заразиться коронавирусом. Соответствующий пост она опубликовала в... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T02:13
2021-03-17T02:13
2021-03-17T02:13
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
елена малышева
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, сколько должно быть антител, чтобы повторно не заразиться коронавирусом. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram.По ее словам, иммунитет у человека образуется после накопления минимального количества антител, которые может зафиксировать соответствующий тест. "Если у вас положительный тест на антитела – вы защищены от коронавируса. Причем неважно, насколько много у вас антител", - подчеркнула Малышева.Ранее Малышева рассказала, что за вакцинированными "Спутником V" пациентами наблюдают десять месяцев, и на всем этом промежутке у них сохраняется высокий уровень антител.Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии COVID-19 чуть больше года назад. Из-за этого многие страны ввели жесткие карантинные меры, закрыли границы, остановили авиа-, авто- и железнодорожное сообщение.По данным ВОЗ, коронавирусом в мире заразились почти 104,8 миллиона человек, около 2,3 миллиона скончались. Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия занимает в этом списке пятое место.
https://ria.ru/20210311/myasnikov-1600733972.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, елена малышева
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
Врач и телеведущая Елена Малышева
рассказала, сколько должно быть антител, чтобы повторно не заразиться коронавирусом
. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram
.
По ее словам, иммунитет у человека образуется после накопления минимального количества антител, которые может зафиксировать соответствующий тест.
"Если у вас положительный тест на антитела – вы защищены от коронавируса. Причем неважно, насколько много у вас антител", - подчеркнула Малышева.
Ранее Малышева рассказала, что за вакцинированными "Спутником V" пациентами наблюдают десять месяцев, и на всем этом промежутке у них сохраняется высокий уровень антител.
Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии COVID-19 чуть больше года назад. Из-за этого многие страны ввели жесткие карантинные меры, закрыли границы, остановили авиа-, авто- и железнодорожное сообщение.
По данным ВОЗ
, коронавирусом в мире заразились почти 104,8 миллиона человек, около 2,3 миллиона скончались. Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия занимает в этом списке пятое место.