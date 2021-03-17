https://ria.ru/20210317/anapa-1601646122.html
Эксперты назвали стоимость семейного отдыха в Анапе на майские праздники
Эксперты назвали стоимость семейного отдыха в Анапе на майские праздники
Эксперты выяснили, во сколько обойдется недельный отдых в Анапе семейной паре с ребенком в период майских праздников с отправлением прямым авиарейсом из Москвы... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T18:09
2021-03-17T18:09
2021-03-17T18:09
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Эксперты выяснили, во сколько обойдется недельный отдых в Анапе семейной паре с ребенком в период майских праздников с отправлением прямым авиарейсом из Москвы в начале месяца, сообщает TourDom.ru. Для того чтобы совершить такую поездку, работающим туристам необходимо взять короткий отпуск или отгулы на четыре дня между праздничными датами. Наиболее доступный по стоимости вариант – тур в гостевой дом категории "две звезды", расположенный в центре курортного города. Но до пляжа придется прогуляться 700 метров. Цена при размещении в трехместном номере без питания – 37,5 тысячи рублей.Также можно найти еще несколько бюджетных гостиниц аналогичного уровня. Турпакеты в отели категории "три звезды" на базе завтраков стоят уже от 45 тысяч рублей. За эти деньги можно, например, остановиться в гостинице, где по утрам предложат питание по системе "шведский стол".Бюджета от 60 тысяч рублей достаточно, чтобы семье из двух взрослых и ребенка провести неделю в четырехзвездочном комплексе Анапы. А за 120 тысяч рублей на троих реально забронировать тур на майские в отель с питанием "ультра все включено". По данным онлайн-агрегаторов, сейчас для бронирования в Анапе на период майских праздников доступны около 280 гостиниц, санаториев и гостевых домов, в которых есть варианты размещения, подходящие для семей с ребенком.
https://ria.ru/20210315/otdykh-1601313958.html
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цены, майские праздники, куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, куда поехать в выходные, туризм, детский отдых, новости - туризм, анапа, отдых
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости.
Эксперты выяснили, во сколько обойдется недельный отдых в Анапе семейной паре с ребенком в период майских праздников с отправлением прямым авиарейсом из Москвы в начале месяца, сообщает
TourDom.ru.
Для того чтобы совершить такую поездку, работающим туристам необходимо взять короткий отпуск или отгулы на четыре дня между праздничными датами. Наиболее доступный по стоимости вариант – тур в гостевой дом категории "две звезды", расположенный в центре курортного города. Но до пляжа придется прогуляться 700 метров. Цена при размещении в трехместном номере без питания – 37,5 тысячи рублей.
Также можно найти еще несколько бюджетных гостиниц аналогичного уровня.
Турпакеты в отели категории "три звезды" на базе завтраков стоят уже от 45 тысяч рублей. За эти деньги можно, например, остановиться в гостинице, где по утрам предложат питание по системе "шведский стол".
Бюджета от 60 тысяч рублей достаточно, чтобы семье из двух взрослых и ребенка провести неделю в четырехзвездочном комплексе Анапы. А за 120 тысяч рублей на троих реально забронировать тур на майские в отель с питанием "ультра все включено".
По данным онлайн-агрегаторов, сейчас для бронирования в Анапе на период майских праздников доступны около 280 гостиниц, санаториев и гостевых домов, в которых есть варианты размещения, подходящие для семей с ребенком.