https://ria.ru/20210317/afganistan-1601647586.html

Байден рассказал о выводе американского контингента из Афганистана

Байден рассказал о выводе американского контингента из Афганистана

Решение о точных срока вывода американских военнослужащих из Афганистана пока не принято, Вашингтон проводит консультации со своими союзниками на данную тему,... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T14:45

2021-03-17T14:45

2021-03-17T14:45

безопасность

джо байден

афганистан

сша

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ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Решение о точных срока вывода американских военнослужащих из Афганистана пока не принято, Вашингтон проводит консультации со своими союзниками на данную тему, заявил в интервью телеканалу ABC News президент США Джо Байден."Сейчас я нахожусь в процессе принятия решения относительно того, когда они уйдут. Действительность такова, что сделка (с талибами), которую выработал президент - бывший президент, не была очень прочной. Поэтому, мы ведем консультации с нашими союзниками, а также с правительством, и решение находится в проработке", - сказал Байден.Он подтвердил, что США смогут вывести из Афганистана всех своих военнослужащих до 1 мая, однако "это будет тяжело".

https://ria.ru/20210317/bronetransporter-1601521631.html

афганистан

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безопасность, джо байден, афганистан, сша, в мире