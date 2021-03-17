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Байден рассказал о выводе американского контингента из Афганистана
Байден рассказал о выводе американского контингента из Афганистана
Решение о точных срока вывода американских военнослужащих из Афганистана пока не принято, Вашингтон проводит консультации со своими союзниками на данную тему,... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T14:45
2021-03-17T14:45
безопасность
джо байден
афганистан
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Решение о точных срока вывода американских военнослужащих из Афганистана пока не принято, Вашингтон проводит консультации со своими союзниками на данную тему, заявил в интервью телеканалу ABC News президент США Джо Байден."Сейчас я нахожусь в процессе принятия решения относительно того, когда они уйдут. Действительность такова, что сделка (с талибами), которую выработал президент - бывший президент, не была очень прочной. Поэтому, мы ведем консультации с нашими союзниками, а также с правительством, и решение находится в проработке", - сказал Байден.Он подтвердил, что США смогут вывести из Афганистана всех своих военнослужащих до 1 мая, однако "это будет тяжело".
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безопасность, джо байден, афганистан, сша, в мире

Байден рассказал о выводе американского контингента из Афганистана

14:45 17.03.2021
 
© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
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ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Решение о точных срока вывода американских военнослужащих из Афганистана пока не принято, Вашингтон проводит консультации со своими союзниками на данную тему, заявил в интервью телеканалу ABC News президент США Джо Байден.
"Сейчас я нахожусь в процессе принятия решения относительно того, когда они уйдут. Действительность такова, что сделка (с талибами), которую выработал президент - бывший президент, не была очень прочной. Поэтому, мы ведем консультации с нашими союзниками, а также с правительством, и решение находится в проработке", - сказал Байден.
Он подтвердил, что США смогут вывести из Афганистана всех своих военнослужащих до 1 мая, однако "это будет тяжело".
Американский бронетранспортер AMPV (Armored multi-purpose vehicle) - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
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БезопасностьДжо БайденАфганистанСШАВ мире
 
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