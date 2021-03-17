https://ria.ru/20210317/afganistan-1601647586.html
Байден рассказал о выводе американского контингента из Афганистана
Байден рассказал о выводе американского контингента из Афганистана
Решение о точных срока вывода американских военнослужащих из Афганистана пока не принято, Вашингтон проводит консультации со своими союзниками на данную тему,... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T14:45
2021-03-17T14:45
2021-03-17T14:45
безопасность
джо байден
афганистан
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565590570_597:0:3072:1392_1920x0_80_0_0_1b6c0c0e65e800def3ee7b9e7a5606fd.jpg
ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Решение о точных срока вывода американских военнослужащих из Афганистана пока не принято, Вашингтон проводит консультации со своими союзниками на данную тему, заявил в интервью телеканалу ABC News президент США Джо Байден."Сейчас я нахожусь в процессе принятия решения относительно того, когда они уйдут. Действительность такова, что сделка (с талибами), которую выработал президент - бывший президент, не была очень прочной. Поэтому, мы ведем консультации с нашими союзниками, а также с правительством, и решение находится в проработке", - сказал Байден.Он подтвердил, что США смогут вывести из Афганистана всех своих военнослужащих до 1 мая, однако "это будет тяжело".
https://ria.ru/20210317/bronetransporter-1601521631.html
афганистан
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565590570_506:0:3035:1897_1920x0_80_0_0_278c1c292a3747f10865d7f072b5f248.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, джо байден, афганистан, сша, в мире