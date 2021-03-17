https://ria.ru/20210317/afganistan-1601605173.html

Россию тревожат перемещения террористов в Афганистан, заявил Шойгу

Россию тревожат перемещения террористов в Афганистан, заявил Шойгу

Россию тревожат перемещения больших групп террористов, в том числе в Афганистан, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T11:16

2021-03-17T11:16

2021-03-17T11:16

исламское государство

сергей шойгу

афганистан

узбекистан

таджикистан

сирия

талибан

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АЛМА-АТА, 17 мар - РИА Новости. Россию тревожат перемещения больших групп террористов, в том числе в Афганистан, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Что нас тревожит? И не только нас, весь регион. Происходят перемещения больших групп террористов в разные страны, в том числе и в Афганистан. Там уже появился ИГИЛ (ДАИШ)*, и мы наблюдаем прибытие тех, кто, во-первых, уехал из Афганистана в Сирию, и плюс к ним добавляются те, кто из Сирии приехал уже в другую страну", - сказал он в интервью казахстанскому порталу Tengrinews.kz.По его словам, большую обеспокоенность вызывают вопросы наркотрафика и производства наркотиков. "Мы все живем в этом регионе, на этой нашей общей территории. Наши соседи и мы не можем не понимать, что это соседи не только с нами, это соседи с нашими ближайшими друзьями, с нашими братскими народами, с теми, с кем мы веками жили вместе и, даст бог, будем продолжать жить вместе. Конечно, это и Узбекистан, и Таджикистан, и Кыргызстан, и Казахстан", - отметил он.Говоря о действиях западной коалиции на афганском направлении, Шойгу охарактеризовал это как "уходим-остаемся". "То, что мы наблюдаем сегодня, это такое периодическое "уходим-остаемся, остаемся-уходим. Причем это происходит у разных стран. Они вроде бы коалиция, каждый отвечает за свою зону, но со сменой президентов то "уходим", то "остаемся", - добавил он.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20210302/afganistan-1599562653.html

https://ria.ru/20210218/nato-1598074138.html

афганистан

узбекистан

таджикистан

сирия

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исламское государство, сергей шойгу, афганистан, узбекистан, таджикистан, сирия, талибан