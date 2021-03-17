https://ria.ru/20210317/adygeya-1601588667.html
Задержанный в Адыгее боевик хотел устроить взрыв в ТЦ в Майкопе
Задержанный в Адыгее боевик хотел устроить взрыв в ТЦ в Майкопе
Задержанный в Адыгее террорист признался, что хотел устроить взрыв в одном из торговых центров Майкопа, следует из видеоролика, распространенного ФСБ. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T10:02
2021-03-17T10:02
2021-03-17T10:13
исламское государство
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
майкоп
республика адыгея
происшествия
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Задержанный в Адыгее террорист признался, что хотел устроить взрыв в одном из торговых центров Майкопа, следует из видеоролика, распространенного ФСБ.Ранее спецслужба заявила о задержании в Адыгее сторонника запрещенной группировки "Исламское государство"*, возбуждено уголовное дело о "приготовлении к террористическому акту"."Хотел совершить взрыв в Майкопе", - говорит задержанный.На уточняющий вопрос оперативника он отвечает, что собирался сделать это в одном из торговых центров города.Также в видеоролике показана сцена задержания, демонстрируются изъятые удобрения, инструменты, провода.Завершается видео планом парковки магазина "Магнит".* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210317/terakt-1601586283.html
майкоп
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Кадры операции по задержанию подозреваемого в подготовке теракта в Майкопе
Кадры операции по задержанию подозреваемого в подготовке теракта в Майкопе
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), майкоп, республика адыгея, происшествия