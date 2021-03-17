https://ria.ru/20210317/adygeya-1601588667.html

Задержанный в Адыгее боевик хотел устроить взрыв в ТЦ в Майкопе

Задержанный в Адыгее боевик хотел устроить взрыв в ТЦ в Майкопе

Задержанный в Адыгее террорист признался, что хотел устроить взрыв в одном из торговых центров Майкопа, следует из видеоролика, распространенного ФСБ. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T10:02

2021-03-17T10:02

2021-03-17T10:13

исламское государство

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

майкоп

республика адыгея

происшествия

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Задержанный в Адыгее террорист признался, что хотел устроить взрыв в одном из торговых центров Майкопа, следует из видеоролика, распространенного ФСБ.Ранее спецслужба заявила о задержании в Адыгее сторонника запрещенной группировки "Исламское государство"*, возбуждено уголовное дело о "приготовлении к террористическому акту"."Хотел совершить взрыв в Майкопе", - говорит задержанный.На уточняющий вопрос оперативника он отвечает, что собирался сделать это в одном из торговых центров города.Также в видеоролике показана сцена задержания, демонстрируются изъятые удобрения, инструменты, провода.Завершается видео планом парковки магазина "Магнит".* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210317/terakt-1601586283.html

майкоп

республика адыгея

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Кадры операции по задержанию подозреваемого в подготовке теракта в Майкопе Кадры операции по задержанию подозреваемого в подготовке теракта в Майкопе 2021-03-17T10:02 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), майкоп, республика адыгея, происшествия