Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210317/adygeya-1601588667.html
Задержанный в Адыгее боевик хотел устроить взрыв в ТЦ в Майкопе
Задержанный в Адыгее боевик хотел устроить взрыв в ТЦ в Майкопе
Задержанный в Адыгее террорист признался, что хотел устроить взрыв в одном из торговых центров Майкопа, следует из видеоролика, распространенного ФСБ. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T10:02
2021-03-17T10:13
исламское государство
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
майкоп
республика адыгея
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601589919_0:0:1312:738_1920x0_80_0_0_cb4703034a84ca2afb48a55efc7718a5.jpg
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Задержанный в Адыгее террорист признался, что хотел устроить взрыв в одном из торговых центров Майкопа, следует из видеоролика, распространенного ФСБ.Ранее спецслужба заявила о задержании в Адыгее сторонника запрещенной группировки "Исламское государство"*, возбуждено уголовное дело о "приготовлении к террористическому акту"."Хотел совершить взрыв в Майкопе", - говорит задержанный.На уточняющий вопрос оперативника он отвечает, что собирался сделать это в одном из торговых центров города.Также в видеоролике показана сцена задержания, демонстрируются изъятые удобрения, инструменты, провода.Завершается видео планом парковки магазина "Магнит".* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210317/terakt-1601586283.html
майкоп
республика адыгея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры операции по задержанию подозреваемого в подготовке теракта в Майкопе
Кадры операции по задержанию подозреваемого в подготовке теракта в Майкопе
2021-03-17T10:02
true
PT0M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601589919_0:0:803:602_1920x0_80_0_0_7310043de12aa9a5ca5a279b6da19e24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), майкоп, республика адыгея, происшествия

Задержанный в Адыгее боевик хотел устроить взрыв в ТЦ в Майкопе

10:02 17.03.2021 (обновлено: 10:13 17.03.2021)
 
© ФСБ РФОперация по задержанию подозреваемого в подготовке теракта в Майкопе. Кадр видео
Операция по задержанию подозреваемого в подготовке теракта в Майкопе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© ФСБ РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Задержанный в Адыгее террорист признался, что хотел устроить взрыв в одном из торговых центров Майкопа, следует из видеоролика, распространенного ФСБ.
Ранее спецслужба заявила о задержании в Адыгее сторонника запрещенной группировки "Исламское государство"*, возбуждено уголовное дело о "приготовлении к террористическому акту".
Кадры операции по задержанию подозреваемого в подготовке теракта в Майкопе - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 09:47
ФСБ предотвратила теракт в Адыгее
"Хотел совершить взрыв в Майкопе", - говорит задержанный.
На уточняющий вопрос оперативника он отвечает, что собирался сделать это в одном из торговых центров города.
Также в видеоролике показана сцена задержания, демонстрируются изъятые удобрения, инструменты, провода.
Завершается видео планом парковки магазина "Магнит".
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
Исламское государствоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МайкопРеспублика АдыгеяПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42РБК: рыбаки предупредили о подорожании самой дешевой рыбы
04:09Стоит ли бояться магнитиков на холодильнике?
04:09Ученые: пожилые люди имеют больше шансов повторно заразиться COVID-19
03:57Водитель грузовика, попавший в ДТП с автобусом в Приморье, был трезв
03:27Последнюю подлодку серии "Варшавянка" передадут ТОФ в 2024 году
03:23Врачи дали советы, как защитить себя в сезон аллергий
03:19Крым обратится в ООН из-за водной блокады
03:18Специалист объяснил, как бытовые приборы шпионят за людьми
03:15Болгары встали на сторону России в вопросе Крыма
03:15Мошенники придумали новую схему обмана россиян
03:11Источник рассказал об отправке на ремонт блока "Фрегат" с космодрома Куру
03:07Доклад: ЦРУ вербовало карателей из латышского легиона СС
03:00Астрономы обнаружили миллиарды карликовых галактик в космической паутине
02:58В посольстве России заявили об угрозе обрушения отношений с США
02:48Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
02:48На Украине назвали критическое последствие запуска "Северного потока — 2"
02:38Орловского чиновника удивил отказ граждан работать за 15 тысяч рублей
02:36Жителя Владивостока осудили за "минирование" университета
02:26Bloomberg: Apple планирует представить в апреле новые модели iPad
02:18Историк рассказал о договоре, после которого начались репрессии в Польше
Лента новостейМолния