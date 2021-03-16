https://ria.ru/20210316/zhivotnye-1601510277.html

Из Госдумы отозвали проект о праве регионов усыплять бездомных животных

Из Госдумы отозвали проект о праве регионов усыплять бездомных животных

Депутаты-единороссы отозвали законопроект, в котором предлагали наделить региональные власти правом самостоятельно регулировать численность бездомных животных. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T16:42

2021-03-16T16:42

2021-03-16T17:27

россия

госдума рф

животные

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Депутаты-единороссы отозвали законопроект, в котором предлагали наделить региональные власти правом самостоятельно регулировать численность бездомных животных.Авторами инициативы выступили Надежда Максимова, Галина Данчикова и Марина Беспалова.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее назвал этот законопроект живодерским.Параллельно разрабатывается законопроект, который подразумевает запрет на продажу животных в местах, где условия их содержания можно сравнить с жестоким обращением. Как пояснил автор инициативы, глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, из процесса хотят исключить птичьи рынки и зоомагазины, где питомцы, как утверждает депутат, долгое время живут без нормальной вентиляции, питания и других необходимых условий.В то же время запрет, если закон будет принят, не коснется питомников со специальными вольерами.

https://ria.ru/20210310/zhivotnye-1600561579.html

россия

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россия, госдума рф, животные