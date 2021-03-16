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Из Госдумы отозвали проект о праве регионов усыплять бездомных животных
Из Госдумы отозвали проект о праве регионов усыплять бездомных животных
Депутаты-единороссы отозвали законопроект, в котором предлагали наделить региональные власти правом самостоятельно регулировать численность бездомных животных. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T16:42
2021-03-16T17:27
россия
госдума рф
животные
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Депутаты-единороссы отозвали законопроект, в котором предлагали наделить региональные власти правом самостоятельно регулировать численность бездомных животных.Авторами инициативы выступили Надежда Максимова, Галина Данчикова и Марина Беспалова.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее назвал этот законопроект живодерским.Параллельно разрабатывается законопроект, который подразумевает запрет на продажу животных в местах, где условия их содержания можно сравнить с жестоким обращением. Как пояснил автор инициативы, глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, из процесса хотят исключить птичьи рынки и зоомагазины, где питомцы, как утверждает депутат, долгое время живут без нормальной вентиляции, питания и других необходимых условий.В то же время запрет, если закон будет принят, не коснется питомников со специальными вольерами.
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россия, госдума рф, животные

Из Госдумы отозвали проект о праве регионов усыплять бездомных животных

16:42 16.03.2021 (обновлено: 17:27 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Депутаты-единороссы отозвали законопроект, в котором предлагали наделить региональные власти правом самостоятельно регулировать численность бездомных животных.
Авторами инициативы выступили Надежда Максимова, Галина Данчикова и Марина Беспалова.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее назвал этот законопроект живодерским.
"Не для того жители страны поддержали поправки в конституцию и нашими коллегами по фракции "Единая Россия" принимался важнейший закон об ответственном обращении с животными, чтобы вот такими "инициативами" ставить крест на всей работе", — заявил он.
Параллельно разрабатывается законопроект, который подразумевает запрет на продажу животных в местах, где условия их содержания можно сравнить с жестоким обращением. Как пояснил автор инициативы, глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, из процесса хотят исключить птичьи рынки и зоомагазины, где питомцы, как утверждает депутат, долгое время живут без нормальной вентиляции, питания и других необходимых условий.
В то же время запрет, если закон будет принят, не коснется питомников со специальными вольерами.
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 10:09
В правительство направили законопроект, ограничивающий продажу животных
 
РоссияГосдума РФЖивотные
 
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