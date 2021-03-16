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Законопроект о снятии запрета на усыпление бездомных животных отзовут
Законопроект о снятии запрета на усыпление бездомных животных отзовут
Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак назвал "живодерской" инициативу депутатов о снятии запрета на умерщвление бездомных животных,... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T15:07
2021-03-16T20:21
госдума рф
единая россия
андрей турчак
общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак назвал "живодерской" инициативу депутатов о снятии запрета на умерщвление бездомных животных, законопроект будет отозван, сообщили в пресс-службе партии.Ранее группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект о праве региональных властей самостоятельно регулировать численность бездомных животных в приютах и на территории субъекта РФ."Не для того жители страны поддержали поправки в конституцию и нашими коллегами по фракции "Единая Россия" принимался важнейший закон об ответственном обращении с животными, чтобы вот такими "инициативами" ставить крест на всей работе", - подчеркнул Турчак, которого цитирует пресс-служба.Проблема бездомных животных, по его словам, есть, но решать ее "живодерскими способами недопустимо"."Детально обсудили этот инцидент с руководством фракции в Госдуме. Результат - законопроект будет сегодня отозван авторами", - сообщил Турчак.
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госдума рф, единая россия, андрей турчак, общество

Законопроект о снятии запрета на усыпление бездомных животных отзовут

15:07 16.03.2021 (обновлено: 20:21 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСобаки из приюта для бездомных собак
Собаки из приюта для бездомных собак - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак назвал "живодерской" инициативу депутатов о снятии запрета на умерщвление бездомных животных, законопроект будет отозван, сообщили в пресс-службе партии.
Ранее группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект о праве региональных властей самостоятельно регулировать численность бездомных животных в приютах и на территории субъекта РФ.
"Не для того жители страны поддержали поправки в конституцию и нашими коллегами по фракции "Единая Россия" принимался важнейший закон об ответственном обращении с животными, чтобы вот такими "инициативами" ставить крест на всей работе", - подчеркнул Турчак, которого цитирует пресс-служба.
Проблема бездомных животных, по его словам, есть, но решать ее "живодерскими способами недопустимо".
"Детально обсудили этот инцидент с руководством фракции в Госдуме. Результат - законопроект будет сегодня отозван авторами", - сообщил Турчак.
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Госдума РФЕдиная РоссияАндрей ТурчакОбщество
 
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