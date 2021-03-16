https://ria.ru/20210316/zhivotnye-1601487619.html
Законопроект о снятии запрета на усыпление бездомных животных отзовут
Законопроект о снятии запрета на усыпление бездомных животных отзовут
Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак назвал "живодерской" инициативу депутатов о снятии запрета на умерщвление бездомных животных,... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T15:07
2021-03-16T15:07
2021-03-16T20:21
госдума рф
единая россия
андрей турчак
общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак назвал "живодерской" инициативу депутатов о снятии запрета на умерщвление бездомных животных, законопроект будет отозван, сообщили в пресс-службе партии.Ранее группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект о праве региональных властей самостоятельно регулировать численность бездомных животных в приютах и на территории субъекта РФ."Не для того жители страны поддержали поправки в конституцию и нашими коллегами по фракции "Единая Россия" принимался важнейший закон об ответственном обращении с животными, чтобы вот такими "инициативами" ставить крест на всей работе", - подчеркнул Турчак, которого цитирует пресс-служба.Проблема бездомных животных, по его словам, есть, но решать ее "живодерскими способами недопустимо"."Детально обсудили этот инцидент с руководством фракции в Госдуме. Результат - законопроект будет сегодня отозван авторами", - сообщил Турчак.
https://ria.ru/20210226/zhivotnye-1599104928.html
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госдума рф, единая россия, андрей турчак, общество
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак
назвал "живодерской" инициативу депутатов о снятии запрета на умерщвление бездомных животных, законопроект будет отозван, сообщили в пресс-службе партии.
Ранее группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму
законопроект о праве региональных властей самостоятельно регулировать численность бездомных животных в приютах и на территории субъекта РФ.
"Не для того жители страны поддержали поправки в конституцию и нашими коллегами по фракции "Единая Россия" принимался важнейший закон об ответственном обращении с животными, чтобы вот такими "инициативами" ставить крест на всей работе", - подчеркнул Турчак, которого цитирует пресс-служба.
Проблема бездомных животных, по его словам, есть, но решать ее "живодерскими способами недопустимо".
"Детально обсудили этот инцидент с руководством фракции в Госдуме. Результат - законопроект будет сегодня отозван авторами", - сообщил Турчак.