https://ria.ru/20210316/zhivotnye-1601487619.html

Законопроект о снятии запрета на усыпление бездомных животных отзовут

Законопроект о снятии запрета на усыпление бездомных животных отзовут

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак назвал "живодерской" инициативу депутатов о снятии запрета на умерщвление бездомных животных,... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T15:07

2021-03-16T15:07

2021-03-16T20:21

госдума рф

единая россия

андрей турчак

общество

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак назвал "живодерской" инициативу депутатов о снятии запрета на умерщвление бездомных животных, законопроект будет отозван, сообщили в пресс-службе партии.Ранее группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект о праве региональных властей самостоятельно регулировать численность бездомных животных в приютах и на территории субъекта РФ."Не для того жители страны поддержали поправки в конституцию и нашими коллегами по фракции "Единая Россия" принимался важнейший закон об ответственном обращении с животными, чтобы вот такими "инициативами" ставить крест на всей работе", - подчеркнул Турчак, которого цитирует пресс-служба.Проблема бездомных животных, по его словам, есть, но решать ее "живодерскими способами недопустимо"."Детально обсудили этот инцидент с руководством фракции в Госдуме. Результат - законопроект будет сегодня отозван авторами", - сообщил Турчак.

https://ria.ru/20210226/zhivotnye-1599104928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, единая россия, андрей турчак, общество