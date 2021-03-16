https://ria.ru/20210316/zhiguli-1601446239.html

В Нижнем Новгороде продают "Жигули" Бориса Немцова за три миллиона рублей

В Нижнем Новгороде продают "Жигули" Бориса Немцова за три миллиона рублей

Автомобиль "ВАЗ-2103", первым владельцем которого был Борис Немцов, продается за 3 миллиона рублей, сообщила РИА Новости жительница Нижнего Новгорода Наталья... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T12:09

2021-03-16T12:09

2021-03-16T12:09

авто

борис немцов

нижний новгород

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар — РИА Новости. Автомобиль "ВАЗ-2103", первым владельцем которого был Борис Немцов, продается за 3 миллиона рублей, сообщила РИА Новости жительница Нижнего Новгорода Наталья Убайдова."Друзья, кому первую ласточку первого губернатора Нижегородской области? На ходу", - написала Убайдова на своей странице в соцсети Facebook. Она разместила фото документов на машину. Так, в ПТС автомобиля 1991 года выпуска с белым кузовом первым владельцем значится Немцов Борис Ефимович, дата снятия с учета – 9 сентября 1997 года."Это, действительно, его (Немцова) автомобиль… Машину купили, когда Немцов уезжал в Москву", - сказала Убайдова РИА Новости.Она уточнила, что автомобиль принадлежит не ей, а ее знакомому – пожилому мужчине, который приобретал "Жигули" Немцова через доверенное лицо, а теперь решил расстаться с машиной, верно прослужившей ему больше 20 лет. "Машина на ходу, ею пользуются и пользовались. Но машина как новенькая", - подчеркнула автор объявления.Убайдова добавила, что автомобиль продается за 3 миллиона рублей. "Торг уместен. Если будет реальный покупатель, с ним цену и обсудим", - заявила она. По ее словам, по объявлению, которое она выставила в понедельник днем, уже было немало звонков.Немцов был губернатором Нижегородской области (1991-1997), депутатом Ярославской облдумы (2013-2015), занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.

https://ria.ru/20210304/kadyrov-1600001388.html

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авто, борис немцов, нижний новгород, общество