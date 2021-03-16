Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210316/zhiguli-1601446239.html
В Нижнем Новгороде продают "Жигули" Бориса Немцова за три миллиона рублей
В Нижнем Новгороде продают "Жигули" Бориса Немцова за три миллиона рублей
Автомобиль "ВАЗ-2103", первым владельцем которого был Борис Немцов, продается за 3 миллиона рублей, сообщила РИА Новости жительница Нижнего Новгорода Наталья... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T12:09
2021-03-16T12:09
авто
борис немцов
нижний новгород
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40570/63/405706359_0:116:3162:1895_1920x0_80_0_0_d940583c7831d1ed6d61fee950e28d63.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар — РИА Новости. Автомобиль "ВАЗ-2103", первым владельцем которого был Борис Немцов, продается за 3 миллиона рублей, сообщила РИА Новости жительница Нижнего Новгорода Наталья Убайдова."Друзья, кому первую ласточку первого губернатора Нижегородской области? На ходу", - написала Убайдова на своей странице в соцсети Facebook. Она разместила фото документов на машину. Так, в ПТС автомобиля 1991 года выпуска с белым кузовом первым владельцем значится Немцов Борис Ефимович, дата снятия с учета – 9 сентября 1997 года."Это, действительно, его (Немцова) автомобиль… Машину купили, когда Немцов уезжал в Москву", - сказала Убайдова РИА Новости.Она уточнила, что автомобиль принадлежит не ей, а ее знакомому – пожилому мужчине, который приобретал "Жигули" Немцова через доверенное лицо, а теперь решил расстаться с машиной, верно прослужившей ему больше 20 лет. "Машина на ходу, ею пользуются и пользовались. Но машина как новенькая", - подчеркнула автор объявления.Убайдова добавила, что автомобиль продается за 3 миллиона рублей. "Торг уместен. Если будет реальный покупатель, с ним цену и обсудим", - заявила она. По ее словам, по объявлению, которое она выставила в понедельник днем, уже было немало звонков.Немцов был губернатором Нижегородской области (1991-1997), депутатом Ярославской облдумы (2013-2015), занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.
https://ria.ru/20210304/kadyrov-1600001388.html
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40570/63/405706359_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_43a2972168a7e21569c691234cc204ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авто, борис немцов, нижний новгород, общество

В Нижнем Новгороде продают "Жигули" Бориса Немцова за три миллиона рублей

12:09 16.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБорис Немцов
Борис Немцов - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар — РИА Новости. Автомобиль "ВАЗ-2103", первым владельцем которого был Борис Немцов, продается за 3 миллиона рублей, сообщила РИА Новости жительница Нижнего Новгорода Наталья Убайдова.
"Друзья, кому первую ласточку первого губернатора Нижегородской области? На ходу", - написала Убайдова на своей странице в соцсети Facebook. Она разместила фото документов на машину. Так, в ПТС автомобиля 1991 года выпуска с белым кузовом первым владельцем значится Немцов Борис Ефимович, дата снятия с учета – 9 сентября 1997 года.
"Это, действительно, его (Немцова) автомобиль… Машину купили, когда Немцов уезжал в Москву", - сказала Убайдова РИА Новости.
Она уточнила, что автомобиль принадлежит не ей, а ее знакомому – пожилому мужчине, который приобретал "Жигули" Немцова через доверенное лицо, а теперь решил расстаться с машиной, верно прослужившей ему больше 20 лет. "Машина на ходу, ею пользуются и пользовались. Но машина как новенькая", - подчеркнула автор объявления.
Убайдова добавила, что автомобиль продается за 3 миллиона рублей. "Торг уместен. Если будет реальный покупатель, с ним цену и обсудим", - заявила она. По ее словам, по объявлению, которое она выставила в понедельник днем, уже было немало звонков.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 22:03
Кадыров назвал новую публикацию об убийстве Немцова ложью
Немцов был губернатором Нижегородской области (1991-1997), депутатом Ярославской облдумы (2013-2015), занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.
 
АвтоБорис НемцовНижний НовгородОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:27"Спутник V" защищает от британского штамма коронавируса, заявил Гинцбург
13:26Источник сообщил, кто распылил едкое вещество у редакции "Новой газеты"
13:25В Кремле выступили против конкуренции вакцин
13:23Суд признал продление ареста бизнесмену Быкову законным
13:20В Италии расследуют смерти восьми человек после прививки АstraZeneca
13:17Вице-премьер призвала запретить выпуск пластиковых трубочек
13:15В Кремле прокомментируют оборонную стратегию Британии после ее объявления
13:14Политолог оценил условие признания Крыма на Западе
13:13Гинцбург предсказал затяжной дефицит вакцин от COVID-19 в мире
13:12Нарышкин сравнил политику Варшавы с действиями Польши при Пилсудском
13:12В Кремле рассказали о работе по одобрению "Спутника V" в Евросоюзе
13:11Xiaomi научит смартфоны защищаться от стороннего взгляда
13:10В школе под Красноярском, где отравились дети, уволили повара
13:03Главы ФЕОР и ПАСЕ договорились провести в Страсбурге выставку о Холокосте
13:01Песков переадресовал вопрос о массовых мероприятиях в Крыму Аксенову
13:01В Кремле выступили против политизации ситуации с вакцинами от COVID-19
12:59В Кремле назвали конституционный комитет Сирии безальтернативным
12:59Eurockot удалила информацию о первом пуске ракеты "Рокот"
12:58Названы популярные города России для путешествий на майские праздники
12:57В Кремле не допускают возможности референдума по выходу из состава России
Лента новостейМолния