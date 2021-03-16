https://ria.ru/20210316/zemletryasenie-1601563122.html

На Камчатке после землетрясения зафиксировали несколько афтершоков

На Камчатке после землетрясения зафиксировали несколько афтершоков

Афтершоки происходят после мощного землетрясения на Камчатке, магнитуда самого сильного из них 5,4, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Единой... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T23:56

2021-03-16T23:56

2021-03-16T23:56

российская академия наук

петропавловск-камчатский

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 16 мар – РИА Новости. Афтершоки происходят после мощного землетрясения на Камчатке, магнитуда самого сильного из них 5,4, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Камчатки в 183 километрах от села Никольское. Эпицентр находился на глубине 61 километр. Его ощутили жители Петропавловска-Камчатского, Ключей и Усть-Камчатска."Происходят новые землетрясения, в том числе пять сильных, самое сильное из них магнитудой 5,4, его (жители) не ощущали", - сказал собеседник агентства.По его словам, также после землетрясения в 6,5 произошло несколько мелких афтершоков.

https://ria.ru/20210314/zemletryasenie-1601158635.html

петропавловск-камчатский

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российская академия наук, петропавловск-камчатский, происшествия