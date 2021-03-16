https://ria.ru/20210316/zapovednik-1601320133.html

В Приморье отметили день защиты бельков

В Приморье отметили день защиты бельков

В Приморье 15 марта отметили день бельков, экологический праздник посвящен защите детенышей гренландского тюленя от промысла, сообщили в пресс-службе нацпарка... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T00:17

2021-03-16T00:17

2021-03-16T00:17

животные

туризм

дальневосточный морской заповедник

туризм

туристы

национальный парк "земля леопарда"

новости - туризм

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Приморье 15 марта отметили день бельков, экологический праздник посвящен защите детенышей гренландского тюленя от промысла, сообщили в пресс-службе нацпарка "Земля леопарда".Ларга, или пятнистая нерпа — не менее интересный вид тюленей, который обитает в заливе Петра Великого на юго-западе Приморья. Здесь он в безопасности под защитой Дальневосточного морского заповедника. "Еще в начале XX века популяция ларги была под угрозой из-за промысла этого зверя. Однако создание в 1978 году Дальневосточного морского заповедника закрыло для доступа островные территории залива Петра Великого, — пояснили сотрудники заповедника. — Это обеспечило ларгу недоступными для людей местами размножения и сыграла ключевую роль в ее сохранении".У ларги всегда рождается один белек. Новорожденный детеныш весит от семи до 11 килограммов, длина тела — до 90 сантиметров. Каждые сутки белек поправляется на два килограмма, выпивая по несколько литров материнского молока в день.Изначально одетые в бельковый наряд, после первой линьки маленькие нерпы уже становятся похожи на взрослых. Это происходит в возрасте от двух до четырех недель.

https://ria.ru/20180421/1519129865.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

животные, дальневосточный морской заповедник, туризм, туристы, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм