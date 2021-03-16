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В Приморье отметили день защиты бельков
В Приморье отметили день защиты бельков
В Приморье 15 марта отметили день бельков, экологический праздник посвящен защите детенышей гренландского тюленя от промысла, сообщили в пресс-службе нацпарка... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T00:17
2021-03-16T00:17
животные
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дальневосточный морской заповедник
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национальный парк "земля леопарда"
новости - туризм
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Приморье 15 марта отметили день бельков, экологический праздник посвящен защите детенышей гренландского тюленя от промысла, сообщили в пресс-службе нацпарка "Земля леопарда".Ларга, или пятнистая нерпа — не менее интересный вид тюленей, который обитает в заливе Петра Великого на юго-западе Приморья. Здесь он в безопасности под защитой Дальневосточного морского заповедника. "Еще в начале XX века популяция ларги была под угрозой из-за промысла этого зверя. Однако создание в 1978 году Дальневосточного морского заповедника закрыло для доступа островные территории залива Петра Великого, — пояснили сотрудники заповедника. — Это обеспечило ларгу недоступными для людей местами размножения и сыграла ключевую роль в ее сохранении".У ларги всегда рождается один белек. Новорожденный детеныш весит от семи до 11 килограммов, длина тела — до 90 сантиметров. Каждые сутки белек поправляется на два килограмма, выпивая по несколько литров материнского молока в день.Изначально одетые в бельковый наряд, после первой линьки маленькие нерпы уже становятся похожи на взрослых. Это происходит в возрасте от двух до четырех недель.
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животные, дальневосточный морской заповедник, туризм, туристы, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм

В Приморье отметили день защиты бельков

00:17 16.03.2021
 
© Международный фонд защиты животных (IFAW)Белоснежная беззащитность
Белоснежная беззащитность - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Международный фонд защиты животных (IFAW)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Приморье 15 марта отметили день бельков, экологический праздник посвящен защите детенышей гренландского тюленя от промысла, сообщили в пресс-службе нацпарка "Земля леопарда".
Ларга, или пятнистая нерпа — не менее интересный вид тюленей, который обитает в заливе Петра Великого на юго-западе Приморья. Здесь он в безопасности под защитой Дальневосточного морского заповедника.
"Еще в начале XX века популяция ларги была под угрозой из-за промысла этого зверя. Однако создание в 1978 году Дальневосточного морского заповедника закрыло для доступа островные территории залива Петра Великого, — пояснили сотрудники заповедника. — Это обеспечило ларгу недоступными для людей местами размножения и сыграла ключевую роль в ее сохранении".
У ларги всегда рождается один белек. Новорожденный детеныш весит от семи до 11 килограммов, длина тела — до 90 сантиметров. Каждые сутки белек поправляется на два килограмма, выпивая по несколько литров материнского молока в день.
Изначально одетые в бельковый наряд, после первой линьки маленькие нерпы уже становятся похожи на взрослых. Это происходит в возрасте от двух до четырех недель.
Белоснежная беззащитность - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
21 апреля 2018, 13:32Туризм
На Камчатке посчитали бельков, нашли самого толстого и назвали его Жруном
 
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