https://ria.ru/20210316/youtube-1601482698.html

Красовский попросил Роскомнадзор обратить внимание на политику YouTube

Красовский попросил Роскомнадзор обратить внимание на политику YouTube

Журналист Антон Красовский написал главе Роскомнадзора Андрею Липову письмо, в котором призвал его обратить внимание на политику YouTube, в частности, приведя в РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T14:47

2021-03-16T14:47

2021-03-16T14:47

денис проценко

антон красовский

фонд борьбы с коррупцией

анастасия ракова

youtube

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Журналист Антон Красовский написал главе Роскомнадзора Андрею Липову письмо, в котором призвал его обратить внимание на политику YouTube, в частности, приведя в пример совместный с телеканалом RT документальный проект "Эпидемия"."Еще год назад я не мог и представить, что я собственными руками напишу такое письмо... Но, увы, прошел этот год, год плотной работы с русским офисом YouTube, и я вынужден обратиться к Вам как, видимо, в последнюю инстанцию. Как к третейскому судье... Год назад, когда в России началась эпидемия коронавируса, я и моя команда начали делать регулярный цикл репортажных фильмов - "Эпидемия". Внимание к теме было такое, что миллионы зрителей моментально обратили на продукт свое внимание", - говорится в опубликованном в Telegram-канале Красовского письме.Он напомнил, что интервью с главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко за ночь собрало больше двух миллионов просмотров и было заблокировано модератором. Красовский подчеркнул, что тогда разразился скандал и ролик восстановили.Он также упомянул фильмы с депутатом Оксаной Пушкиной, про российского параатлета Дмитрия Игнатова, а также промо интервью с вице-мэром Москвы Анастасией Раковой - "ни один из этих видеопродуктов не был принят модераторами с формулировкой "деликатный контент"."Мы десятки раз подавали апелляции, разговаривали с руководством русского YouTube и Google - все бесполезно. В это время тот же российский YouTube за корпоративные деньги провел настоящую всемирную рекламную кампанию всем видеопродуктам Алексея Навального и ФБК*. Уважаемый Андрей Юрьевич, я прошу Вас и Роскомнадзор обратить внимание на несправедливое отношение YouTube к государственному производителю. Возможно, Ваше вмешательство поможет нам решить наш конфликт не в пользу RT, но в пользу российского зрителя", - заключил Красовский.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210312/roskomnadzor-1601020560.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис проценко, антон красовский, фонд борьбы с коррупцией, анастасия ракова , youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество