Красовский попросил Роскомнадзор обратить внимание на политику YouTube
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Журналист Антон Красовский написал главе Роскомнадзора Андрею Липову письмо, в котором призвал его обратить внимание на политику YouTube, в частности, приведя в пример совместный с телеканалом RT документальный проект "Эпидемия".
"Еще год назад я не мог и представить, что я собственными руками напишу такое письмо... Но, увы, прошел этот год, год плотной работы с русским офисом YouTube, и я вынужден обратиться к Вам как, видимо, в последнюю инстанцию. Как к третейскому судье... Год назад, когда в России началась эпидемия коронавируса, я и моя команда начали делать регулярный цикл репортажных фильмов - "Эпидемия". Внимание к теме было такое, что миллионы зрителей моментально обратили на продукт свое внимание", - говорится в опубликованном в Telegram-канале Красовского письме.
Он напомнил, что интервью с главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко за ночь собрало больше двух миллионов просмотров и было заблокировано модератором. Красовский подчеркнул, что тогда разразился скандал и ролик восстановили.
"Но после этого YouTube, видимо, принял решение пессимизировать все, что мы производим. С каждым разом выдача нашего видеоконтента в поиске и рекомендациях сокращалась и в итоге свелась до нуля. Мы попытались перейти с YouTube и Google на коммерческие отношения... Ни одна из наших рекламных кампаний не была принята модераторами YouTube", - отметил журналист.
Он также упомянул фильмы с депутатом Оксаной Пушкиной, про российского параатлета Дмитрия Игнатова, а также промо интервью с вице-мэром Москвы Анастасией Раковой - "ни один из этих видеопродуктов не был принят модераторами с формулировкой "деликатный контент".
"Мы десятки раз подавали апелляции, разговаривали с руководством русского YouTube и Google - все бесполезно. В это время тот же российский YouTube за корпоративные деньги провел настоящую всемирную рекламную кампанию всем видеопродуктам Алексея Навального и ФБК*. Уважаемый Андрей Юрьевич, я прошу Вас и Роскомнадзор обратить внимание на несправедливое отношение YouTube к государственному производителю. Возможно, Ваше вмешательство поможет нам решить наш конфликт не в пользу RT, но в пользу российского зрителя", - заключил Красовский.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.