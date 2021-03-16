https://ria.ru/20210316/yemen-1601470155.html

Протестующие окружили здание правительства в Адене

Протестующие окружили здание правительства в Адене

Большинство министров сумели покинуть правительственный дворец Маашик в Адене - столице юга Йемена - после того, как участники акции протеста окружили его, ряд... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T13:48

2021-03-16T13:48

2021-03-16T14:34

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ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Большинство министров сумели покинуть правительственный дворец Маашик в Адене - столице юга Йемена - после того, как участники акции протеста окружили его, ряд министров переместились на базу арабской коалиции на западе Адена, сообщил РИА Новости во вторник источник в местных властях.Ранее массовые протесты из-за бедственного положения госслужащих начались в Адене, который международно признанное правительство страны объявило временной столицей из-за захвата власти в Сане мятежниками-хуситами."Большинство министров правительства Йемена сумели покинуть правительственный дворец Маашик в Адене после того, как он был окружен протестующими. Ряд министров были перемещены из дворца Маашик в штаб-квартиру арабской коалиции на западе Адена. Однако часть министров по-прежнему остается во дворце", - отметил источник.Усиленные подразделения сил безопасности во главе с руководителем Мутхаром аш-Шаиби прибыли ко дворцу правительства."Сотни участников акции протеста против невыплаты зарплат госслужащим вышли на площадь Аль-Бунук в районе Критер, чтобы влиться в марш протестующих, который добрался до резиденции правительства Йемена Маашик, где также располагается штаб-квартира де-факто правящего на юге Йемена Переходного совета", - отметил местный источник.По его словам, участники демонстрации сумели преодолеть три кордона сил безопасности прежде, чем дошли до правительственного дворца. Они несут флаги с символикой Переходного совета и выкрикивают лозунги против правительства. Во избежание инцидентов силы безопасности окружили в Адене дом министра внутренних дел Йемена Ибрагима Хейдана.Помощник министра информации Йемена Мухтар ар-Рахбани написал в Twitter, что такая ситуация вокруг дворца сложилась из-за невыполнения заключенной в Эр-Рияде при посредничестве Саудовской Аравии договоренности в сфере безопасности и военной области между международно признанными властями и сепаратистами юга Йемена. Эта договоренность предусматривала отход сепаратистов от занятых ими военных позиций правительства и передаче ему контроля за безопасностью в Адене.Тяжелая экономическая ситуация сложилась в Йемене после шести лет гражданской войны и активных военных действий с участием арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Из-за раздела страны на две части - север, где правят мятежники-хуситы, и юг с международно признанным правительством и президентом Абд Раббу Мансуром Хади, - центробанк Йемена почти прекратил свою работу, поэтому миллионы госслужащих уже несколько лет не получают зарплату.

https://ria.ru/20210228/yemen-1599315791.html

https://ria.ru/20210212/golod-1597293039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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