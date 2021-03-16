Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210316/yemen-1601470155.html
Протестующие окружили здание правительства в Адене
Протестующие окружили здание правительства в Адене
Большинство министров сумели покинуть правительственный дворец Маашик в Адене - столице юга Йемена - после того, как участники акции протеста окружили его, ряд... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T13:48
2021-03-16T14:34
йемен
аден
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/129752/84/1297528480_0:78:2048:1230_1920x0_80_0_0_420432f7bdf6e5c6ac7271819970748d.jpg
ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Большинство министров сумели покинуть правительственный дворец Маашик в Адене - столице юга Йемена - после того, как участники акции протеста окружили его, ряд министров переместились на базу арабской коалиции на западе Адена, сообщил РИА Новости во вторник источник в местных властях.Ранее массовые протесты из-за бедственного положения госслужащих начались в Адене, который международно признанное правительство страны объявило временной столицей из-за захвата власти в Сане мятежниками-хуситами."Большинство министров правительства Йемена сумели покинуть правительственный дворец Маашик в Адене после того, как он был окружен протестующими. Ряд министров были перемещены из дворца Маашик в штаб-квартиру арабской коалиции на западе Адена. Однако часть министров по-прежнему остается во дворце", - отметил источник.Усиленные подразделения сил безопасности во главе с руководителем Мутхаром аш-Шаиби прибыли ко дворцу правительства."Сотни участников акции протеста против невыплаты зарплат госслужащим вышли на площадь Аль-Бунук в районе Критер, чтобы влиться в марш протестующих, который добрался до резиденции правительства Йемена Маашик, где также располагается штаб-квартира де-факто правящего на юге Йемена Переходного совета", - отметил местный источник.По его словам, участники демонстрации сумели преодолеть три кордона сил безопасности прежде, чем дошли до правительственного дворца. Они несут флаги с символикой Переходного совета и выкрикивают лозунги против правительства. Во избежание инцидентов силы безопасности окружили в Адене дом министра внутренних дел Йемена Ибрагима Хейдана.Помощник министра информации Йемена Мухтар ар-Рахбани написал в Twitter, что такая ситуация вокруг дворца сложилась из-за невыполнения заключенной в Эр-Рияде при посредничестве Саудовской Аравии договоренности в сфере безопасности и военной области между международно признанными властями и сепаратистами юга Йемена. Эта договоренность предусматривала отход сепаратистов от занятых ими военных позиций правительства и передаче ему контроля за безопасностью в Адене.Тяжелая экономическая ситуация сложилась в Йемене после шести лет гражданской войны и активных военных действий с участием арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Из-за раздела страны на две части - север, где правят мятежники-хуситы, и юг с международно признанным правительством и президентом Абд Раббу Мансуром Хади, - центробанк Йемена почти прекратил свою работу, поэтому миллионы госслужащих уже несколько лет не получают зарплату.
https://ria.ru/20210228/yemen-1599315791.html
https://ria.ru/20210212/golod-1597293039.html
йемен
аден
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/129752/84/1297528480_152:0:1896:1308_1920x0_80_0_0_2bcb89bab551f2cd7ed0e93f04f0aac0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
йемен, аден, в мире

Протестующие окружили здание правительства в Адене

13:48 16.03.2021 (обновлено: 14:34 16.03.2021)
 
© Flickr / Brian Harrington SpierГород Аден, Йемен
Город Аден, Йемен - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Flickr / Brian Harrington Spier
Читать ria.ru в
ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Большинство министров сумели покинуть правительственный дворец Маашик в Адене - столице юга Йемена - после того, как участники акции протеста окружили его, ряд министров переместились на базу арабской коалиции на западе Адена, сообщил РИА Новости во вторник источник в местных властях.
Ранее массовые протесты из-за бедственного положения госслужащих начались в Адене, который международно признанное правительство страны объявило временной столицей из-за захвата власти в Сане мятежниками-хуситами.
Повстанец в провинции Мариб смотрит на дым поднимающийся от взрыва - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
28 февраля, 15:04
При взрыве в Йемене погибли мирные жители
"Большинство министров правительства Йемена сумели покинуть правительственный дворец Маашик в Адене после того, как он был окружен протестующими. Ряд министров были перемещены из дворца Маашик в штаб-квартиру арабской коалиции на западе Адена. Однако часть министров по-прежнему остается во дворце", - отметил источник.
Усиленные подразделения сил безопасности во главе с руководителем Мутхаром аш-Шаиби прибыли ко дворцу правительства.
"Сотни участников акции протеста против невыплаты зарплат госслужащим вышли на площадь Аль-Бунук в районе Критер, чтобы влиться в марш протестующих, который добрался до резиденции правительства Йемена Маашик, где также располагается штаб-квартира де-факто правящего на юге Йемена Переходного совета", - отметил местный источник.
По его словам, участники демонстрации сумели преодолеть три кордона сил безопасности прежде, чем дошли до правительственного дворца. Они несут флаги с символикой Переходного совета и выкрикивают лозунги против правительства. Во избежание инцидентов силы безопасности окружили в Адене дом министра внутренних дел Йемена Ибрагима Хейдана.
Помощник министра информации Йемена Мухтар ар-Рахбани написал в Twitter, что такая ситуация вокруг дворца сложилась из-за невыполнения заключенной в Эр-Рияде при посредничестве Саудовской Аравии договоренности в сфере безопасности и военной области между международно признанными властями и сепаратистами юга Йемена. Эта договоренность предусматривала отход сепаратистов от занятых ими военных позиций правительства и передаче ему контроля за безопасностью в Адене.
Тяжелая экономическая ситуация сложилась в Йемене после шести лет гражданской войны и активных военных действий с участием арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Из-за раздела страны на две части - север, где правят мятежники-хуситы, и юг с международно признанным правительством и президентом Абд Раббу Мансуром Хади, - центробанк Йемена почти прекратил свою работу, поэтому миллионы госслужащих уже несколько лет не получают зарплату.
Ситуация в Йемене - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 23:20
ООН: миллионам детей в Йемене грозит голод
 
ЙеменАденВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10В Приморье достали из рудника второго заблокированного горняка
04:56В Приморье достали из рудника одного из заблокированных горняков
04:51Названа возможная причина ДТП с автобусом под Рязанью
04:48В Крыму предложили Зеленскому ответить на четыре вопроса о блокадах
04:24В МЧС уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью
04:21В Красноярском крае потушили пожар в доме, где погибли четверо детей
04:10Спасатели добрались до двух заблокированных в приморском руднике горняков
04:10Россиян предупредили о клещевой угрозе
04:02В Приморье два горняка оказались заблокированы в руднике
03:48"Щуплый, лысый": как польские спецслужбы искали Дзержинского
03:44Вильфанд рассказал о перепадах температур в марте в Европейской России
03:42ВЦИОМ: россияне хотят вернуть смертную казнь и уменьшить налоги
03:33Вильфанд предупредил россиян о новых морозах
03:30ВЦИОМ: россияне считают решение об отмене крепостного права верным
03:25При ДТП с автобусом в Рязанской области пострадали 18 человек
03:17Источники рассказали, чем будет отличаться второй беспилотник "Охотник"
03:17Глава Европалаты признал наличие ошибок в отношениях с Россией
03:16На Украине похвастались ракетой, из-за которой "психует Россия"
03:13СМИ: в Джорджии семь человек погибли при стрельбе в трех спа-салонах
03:12Названа возможная причина пожара в доме в Красноярском крае
Лента новостейМолния