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В Токио начались переговоры "2+2" между США и Японией

В Токио начались переговоры "2+2" между США и Японией

Главы военных и дипломатических ведомств США и Японии начали во вторник в Токио переговоры в формате "два плюс два", передало агентство Киодо. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T09:41

2021-03-16T09:41

2021-03-16T09:41

нобуо киси

энтони блинкен

джо байден

япония

сша

токио

в мире

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ТОКИО, 16 мар - РИА Новости. Главы военных и дипломатических ведомств США и Японии начали во вторник в Токио переговоры в формате "два плюс два", передало агентство Киодо.В них принимают участие министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Японии Нобуо Киси и глава Пентагона Ллойд Остин.Ожидается, что основными темами переговоров станут укрепление двустороннего альянса и противостояние активности Китая в регионе.Госсекретарь США Блинкен и глава Пентагона Остин, совершая первую зарубежную поездку после инаугурации американского президента Джо Байдена, прибыли в Японию 15 марта, а 17 марта направятся с визитом в Южную Корею.

https://ria.ru/20201106/vybory-1583302772.html

япония

сша

токио

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нобуо киси, энтони блинкен, джо байден, япония, сша, токио, в мире