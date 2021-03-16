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В Токио начались переговоры "2+2" между США и Японией
В Токио начались переговоры "2+2" между США и Японией
Главы военных и дипломатических ведомств США и Японии начали во вторник в Токио переговоры в формате "два плюс два", передало агентство Киодо. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T09:41
2021-03-16T09:41
2021-03-16T09:41
нобуо киси
энтони блинкен
джо байден
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ТОКИО, 16 мар - РИА Новости. Главы военных и дипломатических ведомств США и Японии начали во вторник в Токио переговоры в формате "два плюс два", передало агентство Киодо.В них принимают участие министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Японии Нобуо Киси и глава Пентагона Ллойд Остин.Ожидается, что основными темами переговоров станут укрепление двустороннего альянса и противостояние активности Китая в регионе.Госсекретарь США Блинкен и глава Пентагона Остин, совершая первую зарубежную поездку после инаугурации американского президента Джо Байдена, прибыли в Японию 15 марта, а 17 марта направятся с визитом в Южную Корею.
https://ria.ru/20201106/vybory-1583302772.html
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нобуо киси, энтони блинкен, джо байден, япония, сша, токио, в мире