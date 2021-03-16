В Якутии предложили создать базу тиктокеров на "дальневосточном гектаре"
13:53 16.03.2021 (обновлено: 14:44 16.03.2021)
© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
© AP Photo / Kiichiro Sato
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Базу для блогеров социальной сети TikTok планируют создать в Якутии на "дальневосточном гектаре", рассказал журналистам глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"В целом гектар — это достаточный участок земли для того, чтобы там сделать какой-то небольшой проект, где несколько десятков людей могут удачно проводить время. Якутии в декабре предлагали создать базу тиктокеров. Я не знаю, что это такое, но знаю, что это популярная сейчас штука. Видимо, различные социальные сети и интернет-проекты также могут на гектарах реализовать, особенно на гектарах в таких необычных местах", — сказал Чекунков.
Как отметил министр, более 40 процентов людей занимаются на "дальневосточных гектарах" сельским хозяйством, 38 процентов получателей строят собственные дома.
"Многие люди подошли креативно, создают там пространства для коллективных активностей: это и школа карате на Курильских островах, есть центр иппотерапии — очень хорошая штука, где лошадки помогают деткам", — сказал Чекунков.
Как отметил министр, для тех получателей "дальневосточных гектаров", которые организовали поселения, будет сделана инфраструктура. По его словам, в национальной программе развития Дальнего Востока на это запланировано более семи миллиардов рублей после 2025 года.
"Основной процесс начнется через несколько лет, он заложен на второй этап национальной программы — начиная с 2025 года. В качестве эксперимента мы уже над одним таким поселением в Хабаровском крае работаем, чтобы провести туда дорогу и чтобы у жителей появилось новое поселение на карте страны", — сказал Чекунков.
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