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В Якутии предложили создать базу тиктокеров на "дальневосточном гектаре"
В Якутии предложили создать базу тиктокеров на "дальневосточном гектаре"
Базу для блогеров социальной сети TikTok планируют создать в Якутии на "дальневосточном гектаре", рассказал журналистам глава Минвостокразвития Алексей... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T13:53
2021-03-16T14:44
tiktok
алексей чекунков
дальний восток
курильские острова
хабаровский край
общество
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Базу для блогеров социальной сети TikTok планируют создать в Якутии на "дальневосточном гектаре", рассказал журналистам глава Минвостокразвития Алексей Чекунков."В целом гектар — это достаточный участок земли для того, чтобы там сделать какой-то небольшой проект, где несколько десятков людей могут удачно проводить время. Якутии в декабре предлагали создать базу тиктокеров. Я не знаю, что это такое, но знаю, что это популярная сейчас штука. Видимо, различные социальные сети и интернет-проекты также могут на гектарах реализовать, особенно на гектарах в таких необычных местах", — сказал Чекунков.Как отметил министр, более 40 процентов людей занимаются на "дальневосточных гектарах" сельским хозяйством, 38 процентов получателей строят собственные дома."Многие люди подошли креативно, создают там пространства для коллективных активностей: это и школа карате на Курильских островах, есть центр иппотерапии — очень хорошая штука, где лошадки помогают деткам", — сказал Чекунков.Как отметил министр, для тех получателей "дальневосточных гектаров", которые организовали поселения, будет сделана инфраструктура. По его словам, в национальной программе развития Дальнего Востока на это запланировано более семи миллиардов рублей после 2025 года."Основной процесс начнется через несколько лет, он заложен на второй этап национальной программы — начиная с 2025 года. В качестве эксперимента мы уже над одним таким поселением в Хабаровском крае работаем, чтобы провести туда дорогу и чтобы у жителей появилось новое поселение на карте страны", — сказал Чекунков.
https://realty.ria.ru/20210302/gektar-1599597737.html
https://ria.ru/20201226/gektar-1590708819.html
дальний восток
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tiktok, алексей чекунков, дальний восток, курильские острова, хабаровский край, общество

В Якутии предложили создать базу тиктокеров на "дальневосточном гектаре"

13:53 16.03.2021 (обновлено: 14:44 16.03.2021)
 
© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© AP Photo / Kiichiro Sato
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Базу для блогеров социальной сети TikTok планируют создать в Якутии на "дальневосточном гектаре", рассказал журналистам глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"В целом гектар — это достаточный участок земли для того, чтобы там сделать какой-то небольшой проект, где несколько десятков людей могут удачно проводить время. Якутии в декабре предлагали создать базу тиктокеров. Я не знаю, что это такое, но знаю, что это популярная сейчас штука. Видимо, различные социальные сети и интернет-проекты также могут на гектарах реализовать, особенно на гектарах в таких необычных местах", — сказал Чекунков.
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Как отметил министр, более 40 процентов людей занимаются на "дальневосточных гектарах" сельским хозяйством, 38 процентов получателей строят собственные дома.
"Многие люди подошли креативно, создают там пространства для коллективных активностей: это и школа карате на Курильских островах, есть центр иппотерапии — очень хорошая штука, где лошадки помогают деткам", — сказал Чекунков.
Как отметил министр, для тех получателей "дальневосточных гектаров", которые организовали поселения, будет сделана инфраструктура. По его словам, в национальной программе развития Дальнего Востока на это запланировано более семи миллиардов рублей после 2025 года.
"Основной процесс начнется через несколько лет, он заложен на второй этап национальной программы — начиная с 2025 года. В качестве эксперимента мы уже над одним таким поселением в Хабаровском крае работаем, чтобы провести туда дорогу и чтобы у жителей появилось новое поселение на карте страны", — сказал Чекунков.
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TikTokАлексей ЧекунковДальний ВостокКурильские островаХабаровский крайОбщество
 
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