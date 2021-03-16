https://ria.ru/20210316/xiaomi-1601461546.html
Xiaomi научит смартфоны защищаться от стороннего взгляда
Xiaomi научит смартфоны защищаться от стороннего взгляда
Компания Xiaomi запатентовала новую технологию защиты от подглядывания для смартфонов. О разработке сообщает ITHome. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T13:11
2021-03-16T13:11
2021-03-16T13:11
наука
xiaomi inc
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Компания Xiaomi запатентовала новую технологию защиты от подглядывания для смартфонов. О разработке сообщает ITHome.Патент технологического гиганта предполагает использование специального датчика. Сенсор постоянно работает, распознавая лица, которые появляются в пределах его угла зрения. Смартфон узнает заранее заданных пользователей.С этой технологии смартфон обеспечит конфиденциальность пользователей, просто блокируя устройство, когда на него смотрят не те глаза. Кроме того, разработка предполагает и тонкую настройку, когда пользователь сам задает, что сможет увидеть посторонний. О сроках внедрения данной технологии в смартфоны не сообщается. Возможно, разработка так и останется патентом.
https://ria.ru/20210315/smartfon-1600973172.html
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xiaomi inc, гаджеты, технологии
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
Компания Xiaomi запатентовала новую технологию защиты от подглядывания для смартфонов. О разработке сообщает
ITHome.
Патент технологического гиганта предполагает использование специального датчика. Сенсор постоянно работает, распознавая лица, которые появляются в пределах его угла зрения. Смартфон узнает заранее заданных пользователей.
С этой технологии смартфон обеспечит конфиденциальность пользователей, просто блокируя устройство, когда на него смотрят не те глаза. Кроме того, разработка предполагает и тонкую настройку, когда пользователь сам задает, что сможет увидеть посторонний.
О сроках внедрения данной технологии в смартфоны не сообщается. Возможно, разработка так и останется патентом.