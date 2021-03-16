https://ria.ru/20210316/vybory-1601559002.html

В США заявили, что Россия не пыталась проникнуть в инфраструктуру выборов

В США заявили, что Россия не пыталась проникнуть в инфраструктуру выборов

Разведсообщество США заявило, что не видело попыток России проникнуть в структуру президентских выборов 2020 года. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T21:56

2021-03-16T21:56

2021-03-16T21:56

выборы президента сша — 2020

россия

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Разведсообщество США заявило, что не видело попыток России проникнуть в структуру президентских выборов 2020 года."В отличие от 2016 года мы не видели постоянных российских усилий в киберпространстве, чтобы получить доступ к инфраструктуре выборов", - говорится в докладе разведсообщества, который распространил Офис директора национальной разведки США.Аналогичные выводы сделаны и в отношении других стран - никто не пытался помешать подсчету голосов техническим путем, говорится в докладе.При этом США обвинили Россию в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа и помешать кандидату Джо Байдену на президентских выборах 2020 года, говорится в докладе.Россия в прошлом не раз опровергала обвинения в причастности к вмешательству в выборы.

https://ria.ru/20210316/bayden-1601558829.html

россия

сша

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россия, дональд трамп, джо байден, сша, в мире