Украинское СМИ рассказало о "вопросе жизни и смерти" для страны
01:38 16.03.2021 (обновлено: 01:52 16.03.2021)
По мнению автора материала, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял верное решение о национализации завода. Он объясняет, что "такое стратегически важное предприятие должно принадлежать государству" из-за его значения для обороноспособности страны.
"Выбирая между подрывом обороноспособности Украины и выплатой компенсации, решение очевидно: лучше заплатить 2 миллиарда долларов, чем потерять предприятие совсем", — пишет автор.
В статье утверждается, что Китай "до сих пор не смог создать работоспособный двигатель для самолетов", что подчеркивает "насколько высок уровень производства в Украине".
При этом автор не отрицает, что решение по "Мотор Сич" было продиктовано Киеву с другой стороны Атлантики.
"Следует признать, что данное решение о возвращении "Мотор Сич" в собственность государства было принято не потому, что наша власть вдруг стала защищать интересы Украины, а потому что таким было пожелание США. Однако в данном случае интересы Штатов и Украины совпали. Хотя ни Соединенным Штатам, ни Европе невыгодно, чтобы мы все эти товары производили сами. Они заинтересованы, чтобы Украина все покупала у них", — утверждает автор.
Он также добавляет, что пока нет ясности, сможет ли Украина воспользоваться ситуацией и обеспечить это предприятие работой.
Кроме того, автора волнует вопрос о том, кто будет выплачивать компенсации пострадавшим от решения СНБО инвесторам.
"Однако, если это решение нам "нашептали" Штаты, тогда Украина должна задать встречный вопрос — об участии США в выплате этих компенсаций. <…> На первый взгляд, пока все выглядит так, что мы выполнили пожелание американцев, но заплатим за все сами", — считает автор
Тем не менее, он призывает украинцев "думать стратегически" и не забывать о значении предприятия для обороны страны.
Ситуация с "Мотор Сич"
В конце января Киев ввел санкции против акционеров "Мотор Сич", в том числе четырех компаний из Китая. Китайские инвесторы обратились в международный арбитраж и наняли три международные юридические компании, чтобы взыскать Украины три с половиной миллиарда долларов.
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Позднее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины решил вернуть "Мотор Сич" в госсобственность. Законопроект о национализации планируется вскоре внести в Верховную раду.
"Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.
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