https://ria.ru/20210316/vopros-1601402970.html

Украинское СМИ рассказало о "вопросе жизни и смерти" для страны

Украинское СМИ рассказало о "вопросе жизни и смерти" для страны

Украинский журнал "Главред" назвал ситуацию с заводом "Мотор Сич" "вопросом жизни и смерти" для Киева. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T01:38

2021-03-16T01:38

2021-03-16T01:52

мотор сич

верховная рада украины

запорожье

китай

киев

украина

в мире

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На Украине рассказали о "вопросе жизни и смерти" для страны

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Украинский журнал "Главред" назвал ситуацию с заводом "Мотор Сич" "вопросом жизни и смерти" для Киева.По мнению автора материала, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял верное решение о национализации завода. Он объясняет, что "такое стратегически важное предприятие должно принадлежать государству" из-за его значения для обороноспособности страны.В статье утверждается, что Китай "до сих пор не смог создать работоспособный двигатель для самолетов", что подчеркивает "насколько высок уровень производства в Украине".При этом автор не отрицает, что решение по "Мотор Сич" было продиктовано Киеву с другой стороны Атлантики.Он также добавляет, что пока нет ясности, сможет ли Украина воспользоваться ситуацией и обеспечить это предприятие работой.Кроме того, автора волнует вопрос о том, кто будет выплачивать компенсации пострадавшим от решения СНБО инвесторам.Тем не менее, он призывает украинцев "думать стратегически" и не забывать о значении предприятия для обороны страны.Ситуация с "Мотор Сич"В конце января Киев ввел санкции против акционеров "Мотор Сич", в том числе четырех компаний из Китая. Китайские инвесторы обратились в международный арбитраж и наняли три международные юридические компании, чтобы взыскать Украины три с половиной миллиарда долларов.Позднее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины решил вернуть "Мотор Сич" в госсобственность. Законопроект о национализации планируется вскоре внести в Верховную раду."Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.

https://ria.ru/20210315/ukraina-1600980364.html

https://ria.ru/20210312/ukraina-1600865626.html

https://ria.ru/20210227/ukraina-1599154900.html

https://ria.ru/20210213/udar-1597337807.html

запорожье

китай

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мотор сич, верховная рада украины, запорожье, китай, киев, украина, в мире