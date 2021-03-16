Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210316/vopros-1601402970.html
Украинское СМИ рассказало о "вопросе жизни и смерти" для страны
Украинское СМИ рассказало о "вопросе жизни и смерти" для страны
Украинский журнал "Главред" назвал ситуацию с заводом "Мотор Сич" "вопросом жизни и смерти" для Киева. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T01:38
2021-03-16T01:52
мотор сич
верховная рада украины
запорожье
китай
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
На Украине рассказали о "вопросе жизни и смерти" для страны
https://cdn22.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_eff805eb6ca5422fb05a36af24dfac21.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Украинский журнал "Главред" назвал ситуацию с заводом "Мотор Сич" "вопросом жизни и смерти" для Киева.По мнению автора материала, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял верное решение о национализации завода. Он объясняет, что "такое стратегически важное предприятие должно принадлежать государству" из-за его значения для обороноспособности страны.В статье утверждается, что Китай "до сих пор не смог создать работоспособный двигатель для самолетов", что подчеркивает "насколько высок уровень производства в Украине".При этом автор не отрицает, что решение по "Мотор Сич" было продиктовано Киеву с другой стороны Атлантики.Он также добавляет, что пока нет ясности, сможет ли Украина воспользоваться ситуацией и обеспечить это предприятие работой.Кроме того, автора волнует вопрос о том, кто будет выплачивать компенсации пострадавшим от решения СНБО инвесторам.Тем не менее, он призывает украинцев "думать стратегически" и не забывать о значении предприятия для обороны страны.Ситуация с "Мотор Сич"В конце января Киев ввел санкции против акционеров "Мотор Сич", в том числе четырех компаний из Китая. Китайские инвесторы обратились в международный арбитраж и наняли три международные юридические компании, чтобы взыскать Украины три с половиной миллиарда долларов.Позднее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины решил вернуть "Мотор Сич" в госсобственность. Законопроект о национализации планируется вскоре внести в Верховную раду."Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.
https://ria.ru/20210315/ukraina-1600980364.html
https://ria.ru/20210312/ukraina-1600865626.html
https://ria.ru/20210227/ukraina-1599154900.html
https://ria.ru/20210213/udar-1597337807.html
запорожье
китай
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_5531fab3c4ed3207ece8557c058c3761.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мотор сич, верховная рада украины, запорожье, китай, киев, украина, в мире

Украинское СМИ рассказало о "вопросе жизни и смерти" для страны

01:38 16.03.2021 (обновлено: 01:52 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Украинский журнал "Главред" назвал ситуацию с заводом "Мотор Сич" "вопросом жизни и смерти" для Киева.
По мнению автора материала, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял верное решение о национализации завода. Он объясняет, что "такое стратегически важное предприятие должно принадлежать государству" из-за его значения для обороноспособности страны.
"Выбирая между подрывом обороноспособности Украины и выплатой компенсации, решение очевидно: лучше заплатить 2 миллиарда долларов, чем потерять предприятие совсем", — пишет автор.
В статье утверждается, что Китай "до сих пор не смог создать работоспособный двигатель для самолетов", что подчеркивает "насколько высок уровень производства в Украине".
Мужчина рассматривает двигатель вертолета, разработанный компанией Мотор Сич, представленный на выставке Aviation Expo China в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
Вчера, 08:00
Родной завод: китайцы потребовали от Киева миллиарды за "Мотор Сич"
При этом автор не отрицает, что решение по "Мотор Сич" было продиктовано Киеву с другой стороны Атлантики.
"Следует признать, что данное решение о возвращении "Мотор Сич" в собственность государства было принято не потому, что наша власть вдруг стала защищать интересы Украины, а потому что таким было пожелание США. Однако в данном случае интересы Штатов и Украины совпали. Хотя ни Соединенным Штатам, ни Европе невыгодно, чтобы мы все эти товары производили сами. Они заинтересованы, чтобы Украина все покупала у них", — утверждает автор.
Он также добавляет, что пока нет ясности, сможет ли Украина воспользоваться ситуацией и обеспечить это предприятие работой.
В цеху ОАО Мотор Сич в Запорожье, Украина - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 04:28
Эксперт рассказал о последствиях национализации Украиной "Мотор Сич"
Кроме того, автора волнует вопрос о том, кто будет выплачивать компенсации пострадавшим от решения СНБО инвесторам.

"Однако, если это решение нам "нашептали" Штаты, тогда Украина должна задать встречный вопрос — об участии США в выплате этих компенсаций. <…> На первый взгляд, пока все выглядит так, что мы выполнили пожелание американцев, но заплатим за все сами", — считает автор

Тем не менее, он призывает украинцев "думать стратегически" и не забывать о значении предприятия для обороны страны.

Ситуация с "Мотор Сич"

В конце января Киев ввел санкции против акционеров "Мотор Сич", в том числе четырех компаний из Китая. Китайские инвесторы обратились в международный арбитраж и наняли три международные юридические компании, чтобы взыскать Украины три с половиной миллиарда долларов.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля, 08:00
Украина поднимет экономику за счет ограбления "предателей"
Позднее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины решил вернуть "Мотор Сич" в госсобственность. Законопроект о национализации планируется вскоре внести в Верховную раду.
"Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
13 февраля, 15:30
Украину предупредили о "мощнейшем ударе" от Китая
 
Мотор СичВерховная Рада УкраиныЗапорожьеКитайКиевУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:27"Спутник V" защищает от британского штамма коронавируса, заявил Гинцбург
13:26Источник сообщил, кто распылил едкое вещество у редакции "Новой газеты"
13:25В Кремле выступили против конкуренции вакцин
13:23Суд признал продление ареста бизнесмену Быкову законным
13:20В Италии расследуют смерти восьми человек после прививки АstraZeneca
13:17Вице-премьер призвала запретить выпуск пластиковых трубочек
13:15В Кремле прокомментируют оборонную стратегию Британии после ее объявления
13:14Политолог оценил условие признания Крыма на Западе
13:13Гинцбург предсказал затяжной дефицит вакцин от COVID-19 в мире
13:12Нарышкин сравнил политику Варшавы с действиями Польши при Пилсудском
13:12В Кремле рассказали о работе по одобрению "Спутника V" в Евросоюзе
13:11Xiaomi научит смартфоны защищаться от стороннего взгляда
13:10В школе под Красноярском, где отравились дети, уволили повара
13:03Главы ФЕОР и ПАСЕ договорились провести в Страсбурге выставку о Холокосте
13:01Песков переадресовал вопрос о массовых мероприятиях в Крыму Аксенову
13:01В Кремле выступили против политизации ситуации с вакцинами от COVID-19
12:59В Кремле назвали конституционный комитет Сирии безальтернативным
12:59Eurockot удалила информацию о первом пуске ракеты "Рокот"
12:58Названы популярные города России для путешествий на майские праздники
12:57В Кремле не допускают возможности референдума по выходу из состава России
Лента новостейМолния