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Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов
Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов
Россия увеличила вложения в американский госдолг в январе на около 134 миллиона долларов. об этом говорят данные минфина США. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T02:56
2021-03-16T02:56
2021-03-16T03:43
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ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Россия увеличила вложения в американский госдолг в январе на около 134 миллиона долларов. об этом говорят данные минфина США.По состоянию на декабрь Россия располагала портфелем американских госбумаг на 6,145 миллиарда долларов, из них долгосрочных на 2,744 миллиарда и краткосрочных на 3,401 миллиарда долларов. За тот месяц Центробанк увеличил вложения в гособлигации Соединенных Штатов сразу на миллиард долларов.Ранее Россия в течение несколько лет планомерно избавлялась от этих бумаг, в результате чего их доля в резервах была всего лишь больше процента.
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россия, вашингтон, министерство финансов сша, сша, экономика