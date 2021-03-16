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Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов
Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов
Россия увеличила вложения в американский госдолг в январе на около 134 миллиона долларов. об этом говорят данные минфина США. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T02:56
2021-03-16T03:43
россия
вашингтон
министерство финансов сша
сша
экономика
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ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Россия увеличила вложения в американский госдолг в январе на около 134 миллиона долларов. об этом говорят данные минфина США.По состоянию на декабрь Россия располагала портфелем американских госбумаг на 6,145 миллиарда долларов, из них долгосрочных на 2,744 миллиарда и краткосрочных на 3,401 миллиарда долларов. За тот месяц Центробанк увеличил вложения в гособлигации Соединенных Штатов сразу на миллиард долларов.Ранее Россия в течение несколько лет планомерно избавлялась от этих бумаг, в результате чего их доля в резервах была всего лишь больше процента.
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россия, вашингтон, министерство финансов сша, сша, экономика

Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов

02:56 16.03.2021 (обновлено: 03:43 16.03.2021)
 
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
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ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Россия увеличила вложения в американский госдолг в январе на около 134 миллиона долларов. об этом говорят данные минфина США.
По состоянию на декабрь Россия располагала портфелем американских госбумаг на 6,145 миллиарда долларов, из них долгосрочных на 2,744 миллиарда и краткосрочных на 3,401 миллиарда долларов. За тот месяц Центробанк увеличил вложения в гособлигации Соединенных Штатов сразу на миллиард долларов.
Ранее Россия в течение несколько лет планомерно избавлялась от этих бумаг, в результате чего их доля в резервах была всего лишь больше процента.
Здание Минэкономразвития в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
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Минэкономразвития высказалось о возможных санкциях на российский госдолг
 
РоссияВашингтонМинистерство финансов СШАСШАЭкономика
 
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