https://ria.ru/20210316/vlozheniya-1601404859.html

Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов

Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов

Россия увеличила вложения в американский госдолг в январе на около 134 миллиона долларов. об этом говорят данные минфина США. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T02:56

2021-03-16T02:56

2021-03-16T03:43

россия

вашингтон

министерство финансов сша

сша

экономика

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ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Россия увеличила вложения в американский госдолг в январе на около 134 миллиона долларов. об этом говорят данные минфина США.По состоянию на декабрь Россия располагала портфелем американских госбумаг на 6,145 миллиарда долларов, из них долгосрочных на 2,744 миллиарда и краткосрочных на 3,401 миллиарда долларов. За тот месяц Центробанк увеличил вложения в гособлигации Соединенных Штатов сразу на миллиард долларов.Ранее Россия в течение несколько лет планомерно избавлялась от этих бумаг, в результате чего их доля в резервах была всего лишь больше процента.

https://ria.ru/20210311/sanktsii-1600849368.html

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сша

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2021

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россия, вашингтон, министерство финансов сша, сша, экономика