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МИД пообещал отреагировать, если США не выдадут визы россиянам
МИД пообещал отреагировать, если США не выдадут визы россиянам
Россия предпримет ответные меры, если США не выдадут или не продлят визы представителям РФ, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Евгений Иванов. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T16:32
2021-03-16T16:32
2021-03-16T16:58
россия
евгений иванов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия предпримет ответные меры, если США не выдадут или не продлят визы представителям РФ, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Евгений Иванов."Конечно, мы будем вынуждены реагировать, если американская сторона выберет продолжение этого пути, откажется выдавать или продлевать визы российским представителям", - сказал Иванов."Эта история продолжается не первый год, постоянно идут обсуждения, и на уровне министра иностранных дел, в ходе встреч и телефонных разговоров. Это один из серьезных раздражителей в наших отношениях, этот вопрос обсуждается постоянно", - сказал он.
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россия, евгений иванов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша