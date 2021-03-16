https://ria.ru/20210316/viza-1601506501.html
Россия не планирует требовать сертификаты о прививке от COVID-19 для визы
Россия не планирует требовать сертификаты о прививке от COVID-19 для визы
Введение сертификатов о сделанной прививке против коронавируса для получения российской визы не обсуждается, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T16:25
2021-03-16T16:25
2021-03-16T20:21
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Введение сертификатов о сделанной прививке против коронавируса для получения российской визы не обсуждается, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Мы сейчас требуем при выдаче виз для иностранных граждан, которые по решению оперативного штаба могут приезжать в РФ, тесты ПЦР. Вопрос о сертификатах не обсуждается", - сказал Иванов.
https://ria.ru/20210316/shtamm-1601475238.html
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