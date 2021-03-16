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Россиянам посоветовали покупать "ослабевшие" евро и доллары
Россиянам посоветовали покупать "ослабевшие" евро и доллары
Доллар направляется в сторону 72 рублей, однако риски сильного коррекционного снижения рынка нефти и сохраняющаяся угроза обострения санкционной темы могут... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T06:08
2021-03-16T09:56
россия
андрей верников
центральный банк рф (цб рф)
москва
сша
евро
доллар
общество
экономика
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Доллар направляется в сторону 72 рублей, однако риски сильного коррекционного снижения рынка нефти и сохраняющаяся угроза обострения санкционной темы могут оборвать это движение, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Поэтому текущие курсовые уровни могут представлять неплохую возможность для покупки валюты на среднесрочную перспективу, оценивают они.В понедельник рубль обновил многомесячные максимумы к доллару и евро, которые опускались соответственно до 72,9 рубля (минимум с декабря 2020 года) и до 86,97 рубля (минимум с августа 2020 года).Рубль силен фундаментальноРубль по отношению к доллару укрепляется шесть торговых сессий подряд, и предпосылок для его ослабления мало – до конца квартала экспортеры будут продавать валюту и доллар может упасть до 72,4 рубля, оценивает Андрей Верников из компании "Универ Капитал". Базовый сценарий для евро до конца месяца - снижение до 86,5 рубля, оценивает он.В среднесрочной перспективе доллар стремится к тестированию и затем пробитию вниз поддержки 72 рубля, а евро - 86 рублей, оценивает Евгений Миронюк из компании "Фридом финанс"."Произойдет это при сохранении высоких цен на нефть, отсутствии дальнейшего роста инфляции и сильных коррекционных настроений на глобальных рынках. В краткосрочной перспективе не видим предпосылок существенного изменения данных опережающих индикаторов для рубля", - добавляет он.Цена барреля в рублях - по-прежнему вблизи 5000 рублей, но в среднесрочной перспективе ожидаем снижения этого показателя за счет ослабления доллара благодаря "справедливой" оценке рубля при текущих ценах на нефть. Рост торгового баланса РФ постепенно будет способствовать укреплению рубля, рассчитывает Миронюк.Однако риски могут его ослабитьВпрочем, угрозы для рубля все же есть, считает Верников из компании "Универ Капитал". Оценки международного энергетического агентства по рынку нефти могут вызвать снижение котировок на "черное золото", что определит снижение рубля, рассуждает он."Также есть опасение, что перед решением ЦБ РФ по ставке в пятницу игроки на валютном рынке могут занять выжидательную позицию. Главная же угроза для рубля - это новые санкции США против российского госдолга, которые могут быть анонсированы уже в ближайшие три недели. В этом случае доллар будет тестировать отметку 75 рублей или даже 76,5 рубля (в зависимости от жесткости санкций). Евро при неблагоприятном сценарии уйдет на отметку 92 рубля", - оценил Верников.Текущее укрепление рубля обеспечено преимущественно высокими ценами на нефть, которые позволили отодвинуть на второй план санкционные риски, комментирует Владимир Евстифеев из банка "Зенит"."Однако, несмотря на весь позитив, ситуация выглядит шаткой. Уровень нефтяных цен может скорректироваться вниз, поскольку закладывает радужную перспективу, которая может не реализоваться. Санкционная тема также может вернуться в число основных драйверов для российской валюты, заставив ее ослабевать. Общий риск для "развивающихся валют" – рост базовых доходностей госбумаг США, который забирает часть капитала из экономик этих стран", - полагает он.Таким образом, текущие высокие обменные курсы рубля представляют, скорее, неплохую возможность для покупки ослабевшей валюты - на среднесрочную перспективу, резюмирует Евстифеев.
https://ria.ru/20210316/rubl-1601389907.html
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россия, андрей верников, центральный банк рф (цб рф), москва, сша, евро, доллар, общество, экономика

Россиянам посоветовали покупать "ослабевшие" евро и доллары

06:08 16.03.2021 (обновлено: 09:56 16.03.2021)
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкИнформация с курсами валют на двери магазина в Москве
Информация с курсами валют на двери магазина в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Доллар направляется в сторону 72 рублей, однако риски сильного коррекционного снижения рынка нефти и сохраняющаяся угроза обострения санкционной темы могут оборвать это движение, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Поэтому текущие курсовые уровни могут представлять неплохую возможность для покупки валюты на среднесрочную перспективу, оценивают они.
В понедельник рубль обновил многомесячные максимумы к доллару и евро, которые опускались соответственно до 72,9 рубля (минимум с декабря 2020 года) и до 86,97 рубля (минимум с августа 2020 года).

Рубль силен фундаментально

Рубль по отношению к доллару укрепляется шесть торговых сессий подряд, и предпосылок для его ослабления мало – до конца квартала экспортеры будут продавать валюту и доллар может упасть до 72,4 рубля, оценивает Андрей Верников из компании "Универ Капитал". Базовый сценарий для евро до конца месяца - снижение до 86,5 рубля, оценивает он.
В среднесрочной перспективе доллар стремится к тестированию и затем пробитию вниз поддержки 72 рубля, а евро - 86 рублей, оценивает Евгений Миронюк из компании "Фридом финанс".
"Произойдет это при сохранении высоких цен на нефть, отсутствии дальнейшего роста инфляции и сильных коррекционных настроений на глобальных рынках. В краткосрочной перспективе не видим предпосылок существенного изменения данных опережающих индикаторов для рубля", - добавляет он.
Цена барреля в рублях - по-прежнему вблизи 5000 рублей, но в среднесрочной перспективе ожидаем снижения этого показателя за счет ослабления доллара благодаря "справедливой" оценке рубля при текущих ценах на нефть. Рост торгового баланса РФ постепенно будет способствовать укреплению рубля, рассчитывает Миронюк.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
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Однако риски могут его ослабить

Впрочем, угрозы для рубля все же есть, считает Верников из компании "Универ Капитал". Оценки международного энергетического агентства по рынку нефти могут вызвать снижение котировок на "черное золото", что определит снижение рубля, рассуждает он.
"Также есть опасение, что перед решением ЦБ РФ по ставке в пятницу игроки на валютном рынке могут занять выжидательную позицию. Главная же угроза для рубля - это новые санкции США против российского госдолга, которые могут быть анонсированы уже в ближайшие три недели. В этом случае доллар будет тестировать отметку 75 рублей или даже 76,5 рубля (в зависимости от жесткости санкций). Евро при неблагоприятном сценарии уйдет на отметку 92 рубля", - оценил Верников.
Текущее укрепление рубля обеспечено преимущественно высокими ценами на нефть, которые позволили отодвинуть на второй план санкционные риски, комментирует Владимир Евстифеев из банка "Зенит".
"Однако, несмотря на весь позитив, ситуация выглядит шаткой. Уровень нефтяных цен может скорректироваться вниз, поскольку закладывает радужную перспективу, которая может не реализоваться. Санкционная тема также может вернуться в число основных драйверов для российской валюты, заставив ее ослабевать. Общий риск для "развивающихся валют" – рост базовых доходностей госбумаг США, который забирает часть капитала из экономик этих стран", - полагает он.
Таким образом, текущие высокие обменные курсы рубля представляют, скорее, неплохую возможность для покупки ослабевшей валюты - на среднесрочную перспективу, резюмирует Евстифеев.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
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Эксперт оценила вероятность краха доллара
 
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