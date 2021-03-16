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Роспотребнадзор изучит эффективность "ЭпиВакКороны" против штамма из ЮАР
Роспотребнадзор изучит эффективность "ЭпиВакКороны" против штамма из ЮАР
Специалисты Роспотребнадзора планируют провести эксперимент, чтобы изучить эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" против южноафриканского варианта коронавируса,... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T14:22
2021-03-16T14:22
2021-03-16T14:22
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора планируют провести эксперимент, чтобы изучить эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" против южноафриканского варианта коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства.Во вторник Роспотребнадзор проинформировал, что в России выявлен южноафриканский штамм коронавируса, бразильский штамм не найден. По данным ведомства, было "выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два – относящихся к южноафриканскому варианту"."Мы планируем проведение экспериментов, призванных определить эффективность сыворотки привитых людей в отношении "южноафриканского" варианта", - говорится в сообщении.
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество