https://ria.ru/20210316/vaktsina-1601476244.html

Роспотребнадзор изучит эффективность "ЭпиВакКороны" против штамма из ЮАР

Роспотребнадзор изучит эффективность "ЭпиВакКороны" против штамма из ЮАР

Специалисты Роспотребнадзора планируют провести эксперимент, чтобы изучить эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" против южноафриканского варианта коронавируса,... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T14:22

2021-03-16T14:22

2021-03-16T14:22

распространение коронавируса

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коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора планируют провести эксперимент, чтобы изучить эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" против южноафриканского варианта коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства.Во вторник Роспотребнадзор проинформировал, что в России выявлен южноафриканский штамм коронавируса, бразильский штамм не найден. По данным ведомства, было "выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два – относящихся к южноафриканскому варианту"."Мы планируем проведение экспериментов, призванных определить эффективность сыворотки привитых людей в отношении "южноафриканского" варианта", - говорится в сообщении.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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