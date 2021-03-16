https://ria.ru/20210316/vaktsina-1601476017.html
Гинцбург оценил возможность вакцинированных от COVID-19 переносить вирус
Гинцбург оценил возможность вакцинированных от COVID-19 переносить вирус
При высоком титре антител после вакцинации "Спутником V" человек не может быть переносчиком коронавируса, при низком титре такое возможно на какое-то время,... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T14:20
2021-03-16T14:20
2021-03-16T14:20
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. При высоком титре антител после вакцинации "Спутником V" человек не может быть переносчиком коронавируса, при низком титре такое возможно на какое-то время, заявил директор разработавшего вакцину центра им. Гамалеи Александр Гинцбург."Если у человека высокие титры антител, то нет, если они понижаются, то на некоторое время человек может быть переносчиком данного возбудителя. Те, кто не являются вакцинированными, даже в процессе кампании по вакцинации должны обязательно использовать средства (защиты - ред.), потому что они не защищены", - сказал Гинцбург на брифинге, отвечая на вопрос, может ли привитый человек стать бессимптомным носителем инфекции.Брифинг Гинцбурга проходит в формате онлайн-подключения с пресс-центром Sputnik Казахстан в Нур-Султане.
https://ria.ru/20210316/vaktsinatsiya-1601471145.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нур-султан, sputnik казахстан, александр гинцбург, общество