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https://ria.ru/20210316/vaktsina-1601465089.html
"Спутник V" защищает от британского штамма коронавируса, заявил Гинцбург
"Спутник V" защищает от британского штамма коронавируса, заявил Гинцбург
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что "Спутник V" защищает от британского штамма COVID-19, исследование по защите от других штаммов идет,... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T13:27
2021-03-16T14:06
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что "Спутник V" защищает от британского штамма COVID-19, исследование по защите от других штаммов идет, результаты могут появиться через неделю."На сегодняшний день экспериментально проверено в том числе и в лабораториях нашего института, что "Спутник V", сыворотка, полученная от вакцинированных "Спутником V", прекрасно нейтрализует британский вариант возбудителя COVID-19", - сказал он на брифинге.По его словам, исследование по защите от других штаммов идет, результаты могут появиться через неделю или несколько.Брифинг Гинцбурга проходит в формате онлайн-подключения с пресс-центром&nbsp;Sputnik&nbsp;Казахстан в Нур-Султане.&nbsp;
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, общество

"Спутник V" защищает от британского штамма коронавируса, заявил Гинцбург

13:27 16.03.2021 (обновлено: 14:06 16.03.2021)
 
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что "Спутник V" защищает от британского штамма COVID-19, исследование по защите от других штаммов идет, результаты могут появиться через неделю.
"На сегодняшний день экспериментально проверено в том числе и в лабораториях нашего института, что "Спутник V", сыворотка, полученная от вакцинированных "Спутником V", прекрасно нейтрализует британский вариант возбудителя COVID-19", - сказал он на брифинге.
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По его словам, исследование по защите от других штаммов идет, результаты могут появиться через неделю или несколько.
Брифинг Гинцбурга проходит в формате онлайн-подключения с пресс-центром Sputnik Казахстан в Нур-Султане. 
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургОбщество
 
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