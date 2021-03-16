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"Спутник V" защищает от британского штамма коронавируса, заявил Гинцбург
"Спутник V" защищает от британского штамма коронавируса, заявил Гинцбург
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что "Спутник V" защищает от британского штамма COVID-19, исследование по защите от других штаммов идет,... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T13:27
2021-03-16T13:27
2021-03-16T14:06
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
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общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что "Спутник V" защищает от британского штамма COVID-19, исследование по защите от других штаммов идет, результаты могут появиться через неделю."На сегодняшний день экспериментально проверено в том числе и в лабораториях нашего института, что "Спутник V", сыворотка, полученная от вакцинированных "Спутником V", прекрасно нейтрализует британский вариант возбудителя COVID-19", - сказал он на брифинге.По его словам, исследование по защите от других штаммов идет, результаты могут появиться через неделю или несколько.Брифинг Гинцбурга проходит в формате онлайн-подключения с пресс-центром Sputnik Казахстан в Нур-Султане.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, общество