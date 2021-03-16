https://ria.ru/20210316/vaktsina-1601405093.html

Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca

Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca

Глава украинского министерства здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала ICTV назвал "абсолютно безопасной" вакцину от коронавируса компании... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T03:15

2021-03-16T03:15

2021-03-16T03:15

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

максим степанов

здоровье

astrazeneca

евросоюз

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На Украине закрыли глаза на повальный отказ Европы от вакцины AstraZeneca

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Глава украинского министерства здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала ICTV назвал "абсолютно безопасной" вакцину от коронавируса компании AstraZeneca.В ходе дискуссии чиновник ответил на вопрос, может ли препарат нести угрозу жизни людей. Он привел в качестве аргумента заявление Европейского агентства по лекарственным средствам о том, что вакцина от AstraZeneca совершенно не увеличивает риска образования тромбов.Министр здравоохранения Украины отметил, что препаратом от AstraZeneca привиты его родители.Степанов выразил мнение, что страны, приостановившие использование препарата, "хотят четко понять, нет ли связи между тромбозом и этой вакциной".Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование вакцины от AstraZeneca, которая была разрешена европейским лекарственным регулятором EMA к применению в Евросоюзе.В самой компании AstraZeneca утверждают, что их вакцина безопасна, а число случаев возникновения тромбов среди 17 миллионов человек, получивших препарат, ниже, чем можно было ожидать среди населения в целом.

https://ria.ru/20210312/astrazeneca-1600977734.html

https://ria.ru/20210314/vaktsina-1601127707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, максим степанов, здоровье, astrazeneca , евросоюз, украина, в мире