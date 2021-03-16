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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210316/vaktsina-1601405093.html
Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
Глава украинского министерства здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала ICTV назвал "абсолютно безопасной" вакцину от коронавируса компании... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T03:15
2021-03-16T03:15
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
максим степанов
здоровье
astrazeneca
евросоюз
украина
в мире
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На Украине закрыли глаза на повальный отказ Европы от вакцины AstraZeneca
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Глава украинского министерства здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала ICTV назвал "абсолютно безопасной" вакцину от коронавируса компании AstraZeneca.В ходе дискуссии чиновник ответил на вопрос, может ли препарат нести угрозу жизни людей. Он привел в качестве аргумента заявление Европейского агентства по лекарственным средствам о том, что вакцина от AstraZeneca совершенно не увеличивает риска образования тромбов.Министр здравоохранения Украины отметил, что препаратом от AstraZeneca привиты его родители.Степанов выразил мнение, что страны, приостановившие использование препарата, "хотят четко понять, нет ли связи между тромбозом и этой вакциной".Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование вакцины от AstraZeneca, которая была разрешена европейским лекарственным регулятором EMA к применению в Евросоюзе.В самой компании AstraZeneca утверждают, что их вакцина безопасна, а число случаев возникновения тромбов среди 17 миллионов человек, получивших препарат, ниже, чем можно было ожидать среди населения в целом.
https://ria.ru/20210312/astrazeneca-1600977734.html
https://ria.ru/20210314/vaktsina-1601127707.html
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коронавирус covid-19, максим степанов, здоровье, astrazeneca , евросоюз, украина, в мире

Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca

03:15 16.03.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19
Вакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Глава украинского министерства здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала ICTV назвал "абсолютно безопасной" вакцину от коронавируса компании AstraZeneca.
В ходе дискуссии чиновник ответил на вопрос, может ли препарат нести угрозу жизни людей. Он привел в качестве аргумента заявление Европейского агентства по лекарственным средствам о том, что вакцина от AstraZeneca совершенно не увеличивает риска образования тромбов.
"Я не вижу никаких, никаких проблем, тут не о чем говорить", — высказался Степанов.
Министр здравоохранения Украины отметил, что препаратом от AstraZeneca привиты его родители.
"Я человек, который сделал прививку этой вакциной своим маме и папе. Какое еще требуется подтверждение того, что эта вакцина является абсолютно безопасной?" — задался вопросом чиновник.
Степанов выразил мнение, что страны, приостановившие использование препарата, "хотят четко понять, нет ли связи между тромбозом и этой вакциной".
Шприцы с вакциной AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 17:09Распространение коронавируса
В ЕС рекомендовали расширить список побочных эффектов вакцины AstraZeneca
Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование вакцины от AstraZeneca, которая была разрешена европейским лекарственным регулятором EMA к применению в Евросоюзе.
В самой компании AstraZeneca утверждают, что их вакцина безопасна, а число случаев возникновения тромбов среди 17 миллионов человек, получивших препарат, ниже, чем можно было ожидать среди населения в целом.
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
14 марта, 10:02Распространение коронавируса
FT назвала причину проблем с поставками вакцин AstraZeneca в Евросоюз
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Максим СтепановЗдоровьеAstraZenecaЕвросоюзУкраинаВ мире
 
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