Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Глава украинского министерства здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала ICTV назвал "абсолютно безопасной" вакцину от коронавируса компании AstraZeneca.
В ходе дискуссии чиновник ответил на вопрос, может ли препарат нести угрозу жизни людей. Он привел в качестве аргумента заявление Европейского агентства по лекарственным средствам о том, что вакцина от AstraZeneca совершенно не увеличивает риска образования тромбов.
"Я не вижу никаких, никаких проблем, тут не о чем говорить", — высказался Степанов.
Министр здравоохранения Украины отметил, что препаратом от AstraZeneca привиты его родители.
"Я человек, который сделал прививку этой вакциной своим маме и папе. Какое еще требуется подтверждение того, что эта вакцина является абсолютно безопасной?" — задался вопросом чиновник.
Степанов выразил мнение, что страны, приостановившие использование препарата, "хотят четко понять, нет ли связи между тромбозом и этой вакциной".
Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания, приостановили использование вакцины от AstraZeneca, которая была разрешена европейским лекарственным регулятором EMA к применению в Евросоюзе.
В самой компании AstraZeneca утверждают, что их вакцина безопасна, а число случаев возникновения тромбов среди 17 миллионов человек, получивших препарат, ниже, чем можно было ожидать среди населения в целом.