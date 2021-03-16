СБУ провела обыски в ведомствах, подготовивших Харьковские соглашения
18:30 16.03.2021 (обновлено: 22:13 16.03.2021)
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Служба безопасности Украины провела обыски в зданиях органов власти, которые занимались подготовкой и ратификацией Харьковских соглашений с Россией.
"Следственные действия проводились в Верховной раде Украины, в частности ее комитетах, в главном научно-экспертном управлении парламента, в Совете национальной безопасности и обороны Украины, в Министерстве иностранных дел Украины, в кабинете министров Украины", — говорится в сообщении на сайте СБУ.
Отмечается, что во время обысков нашли документы, которые свидетельствуют о том, что действовавшее в 2014 году руководство страны перед подписанием и принятием указанных документов осознавало их последствия.
На прошлой неделе СБУ по поручению Совета национальной безопасности и обороны проверила обстоятельства подписания и ратификации договоренностей и возбудила уголовное дело. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, голосовавших по этом вопросу депутатов могут обвинить в госизмене. Во вторник в Верховной раде предложили денонсировать договоренности.
В 2010 году в Харькове Россия и Украина подписали соглашение, которое продлевало пребывание российского Черноморского флота в Крыму после 2017 года на 25 лет. В обмен Киев получил скидку при закупке газа на 100 долларов за тысячу кубометров.
За ратификацию проголосовали 236 депутатов (в основном "Партия регионов" Виктора Януковича и коммунисты), против — 226 (большинство членов "Блока Юлии Тимошенко" и "Нашей Украины" Виктора Ющенко). Согласно украинской Конституции, парламентарии не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Раде и ее органах, за исключением случаев оскорбления или клеветы.
Подписавшего их экс-президента Януковича на Украине уже подозревают из-за этого в государственной измене.