https://ria.ru/20210316/ugroza-1601527040.html

Британское посольство объяснило, почему Россию назвали главной угрозой

Британское посольство объяснило, почему Россию назвали главной угрозой

В британском посольстве объяснили, почему в оборонной стратегии Соединенного Королевства Россию называют главной угрозой. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T17:45

2021-03-16T17:45

2021-03-16T19:46

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В британском посольстве объяснили, почему в оборонной стратегии Соединенного Королевства Россию называют главной угрозой.В представительстве заявили, что такое решение было принято из-за опасений в связи с применением химического оружия на территории Великобритании. Дипломаты подчеркнули, что это "не те отношения, к которым мы стремимся". При этом они выразили надежду на то, что именно Москва изменит свой подход."Между тем мы продолжаем развивать связи между людьми и институтами Великобритании и России — в науке, образовании, культуре и торговле. Чем больше мы знаем о культуре и друг о друге, тем более безопасным будет наш мир", — заключили в посольстве.Ранее Лондон обнародовал новую оборонную стратегию до 2030 года. В документе отмечается, что британские власти планируют бороться со всем спектром исходящих от России угроз.Также в докладе отмечается, что в течение следующих четырех лет на оборону и вооружения правительство выделит дополнительно 16,5 миллиарда фунтов стерлингов, это рекордная за последние 30 лет сумма.Ранее в Кремле, комментируя сообщения о готовящемся докладе, назвали подобный подход западных государств к двусторонним отношениям конфронтационным, добавив, что он вызывает только сожаление и озабоченность. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия не является ничьим противником и выступает за нормализацию и развитие добрых взаимоотношений со всеми странами.

https://ria.ru/20210304/ugroza-1599867026.html

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