https://ria.ru/20210316/ugroza-1601504166.html

Эксперты оценили заявления Великобритании о "российской угрозе"

Эксперты оценили заявления Великобритании о "российской угрозе"

Положения нового Обзора вопросов обороны, безопасности и внешней политики Великобритании, предусматривающие в том числе наращивание числа ядерных боезарядов на... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T16:13

2021-03-16T16:13

2021-03-16T16:13

вмс великобритании

евгений бужинский

константин сивков

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Положения нового Обзора вопросов обороны, безопасности и внешней политики Великобритании, предусматривающие в том числе наращивание числа ядерных боезарядов на вооружении этой страны до 260, свидетельствуют о вступлении Лондона в гонку вооружений, однако Россия сможет нейтрализовать эти угрозы, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.Согласно данному документу, опубликованному во вторник, в течение следующих четырех лет правительство Великобритании выделит дополнительно на оборону и вооружения 16,5 миллиарда фунтов стерлингов, это рекордная за последние 30 лет сумма.В 100-страничном обзоре, описывающим военное строительство Соединенного королевства в ближайшие 30 лет, отмечается, что в связи с "ростом технологических и доктринальных угроз", Лондон вынужден отказаться от ранее озвученных намерений сократить запасы ядерных вооружений – теперь же количество ядерных боезарядов будет увеличено до 260. При этом "наиболее острой прямой угрозой Великобритании" в документе названа Россия.По словам известного военного эксперта, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, подобные решения сигнализируют о вступлении Великобритании в гонку вооружений, однако Россия сможет справиться с этим вызовом."Безусловно, подобные действия Великобритании подрывают существующую стратегическую стабильность, поскольку таким образом Соединенное королевство вступает на тропу гонки вооружений. В то же время Россия с опорой на свой ядерный потенциал гарантированно сдерживает эту и другие страны-члены НАТО, обладающие атомным оружием, от соблазна вести ядерный шантаж по отношению к Москве", - сказал он.Несоизмеримые потенциалыСхожего мнения придерживается бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский, напомнивший о несоизмеримости ядерных потенциалов Москвы и Лондона. Собеседник агентства отметил, что заявленные крупные суммы уйдут на модернизацию вооруженных сил, необходимость которой сложилась уже давно."Когда речь идёт о 1500 боеголовках, развернутых в России и США, лишние несколько десятков или пускай даже сто единиц в Великобритании не имеют решающего значения. Конечно, они будут учитываться в оперативном планировании, но не более того. Я бы не придавал этому слишком большого значения. Им (британцам – ред) просто нужно модернизировать свои Вооруженные силы, которые даже по местным оценкам находятся не в лучшей форме", - подчеркнул эксперт.Новые ракетыВ свою очередь доктор военных наук Константин Сивков предположил, что модернизация стратегических ядерных сил Великобритании будет осуществляться за счёт закупки модернизированных ракет, которые будут способны нести большее количество ядерных боезарядов, при этом само число атомных подлодок на вооружении ВМС королевства увеличиваться не будет."Думаю, что перевооружение британских ядерных сил будет проходить за счёт замены ракет, стоящих на вооружении атомных подводных лодок ВМС Великобритании – это американские ракеты Trident-II, производимые штатами в модификации специально для британцев. При относительно небольшой модернизации количество боеголовок, несомых этими ракетами, может быть увеличено. Вряд ли Лондон будет увеличивать группировку АПЛ", - сказал эксперт.По данным авторитетного Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в начале прошлого года британский ядерный арсенал состоял примерно из 215 боеголовок, из которых 120 были размещены на носителях. При этом последние годы, отмечает SIPRI, Британия заявляла о планах к дальнейшему сокращению ядерного арсенала.Британские ядерные силы – единственные на планете, которые состоят из одного компонента, морского: ядерные боезаряды размещены на четырех ракетных подводных крейсерах стратегического назначения класса Vanguard, вооруженных баллистическими ракетами Trident. Каждая подлодка может нести до 16 баллистических ракет UGM-133 Trident II D5.Согласно военной доктрине Британии, одна из подлодок постоянно должна быть на дежурстве, вторая и третья – в состоянии быстро выйти в море в случае необходимости, а оставшаяся, четвертая лодка в это время проходит цикл обслуживания. В перспективе Vanguard будут заменены атомными подлодками нового поколения класса Dreadnought.

https://ria.ru/20210316/rossiya-1601455306.html

https://ria.ru/20210315/nato-1601365689.html

https://ria.ru/20210315/ugroza-1601293983.html

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вмс великобритании, евгений бужинский, константин сивков, игорь коротченко, нато, москва, лондон, сша, в мире