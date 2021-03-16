https://ria.ru/20210316/ucheniya-1601418487.html

ВМС Украины провели в Черном море учения с кораблями НАТО

ВМС Украины провели в Черном море учения с кораблями НАТО

Военно-морские силы Украины провели в Черном море учения совместно с кораблями постоянной морской противоминной группы НАТО, сообщила во вторник пресс-служба... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T09:23

2021-03-16T09:23

2021-03-16T09:23

черноморский регион

черное море

вооруженные силы украины

верховная рада украины

нато

в мире

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КИЕВ, 16 мар – РИА Новости. Военно-морские силы Украины провели в Черном море учения совместно с кораблями постоянной морской противоминной группы НАТО, сообщила во вторник пресс-служба ВМС.Десятого марта противоминная группа кораблей НАТО зашла в порт Одессы."В акватории Черного моря катерная тактическая группа военно-морских сил ВС Украины вместе с постоянной морской противоминной группой НАТО №2 SNMCMG2 провели совместные тренировки на море типа PASSEX", - говорится в сообщении ВМС Украины в Facebook.Отмечается, что цель тренировки состояла в отработке взаимодействия между экипажами кораблей ВМС Украины с ВМС Турции, Румынии и Королевских ВМС Испании. "Были отработаны тренировки противоминных действий в составе группы кораблей, передача грузов на ходу, отражение средств воздушного нападения противника, проведение корабельно-боевых обучений", - уточнили в ВМС.Это вторые в этом году тренировки типа PASSEX с участием украинских ВМС и кораблей НАТО в Черноморском регионе.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна была к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210315/ssha-1601387377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черноморский регион, черное море, вооруженные силы украины, верховная рада украины, нато, в мире