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ВМС Украины провели в Черном море учения с кораблями НАТО
ВМС Украины провели в Черном море учения с кораблями НАТО
Военно-морские силы Украины провели в Черном море учения совместно с кораблями постоянной морской противоминной группы НАТО, сообщила во вторник пресс-служба... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T09:23
2021-03-16T09:23
2021-03-16T09:23
черноморский регион
черное море
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верховная рада украины
нато
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КИЕВ, 16 мар – РИА Новости. Военно-морские силы Украины провели в Черном море учения совместно с кораблями постоянной морской противоминной группы НАТО, сообщила во вторник пресс-служба ВМС.Десятого марта противоминная группа кораблей НАТО зашла в порт Одессы."В акватории Черного моря катерная тактическая группа военно-морских сил ВС Украины вместе с постоянной морской противоминной группой НАТО №2 SNMCMG2 провели совместные тренировки на море типа PASSEX", - говорится в сообщении ВМС Украины в Facebook.Отмечается, что цель тренировки состояла в отработке взаимодействия между экипажами кораблей ВМС Украины с ВМС Турции, Румынии и Королевских ВМС Испании. "Были отработаны тренировки противоминных действий в составе группы кораблей, передача грузов на ходу, отражение средств воздушного нападения противника, проведение корабельно-боевых обучений", - уточнили в ВМС.Это вторые в этом году тренировки типа PASSEX с участием украинских ВМС и кораблей НАТО в Черноморском регионе.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна была к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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черноморский регион, черное море, вооруженные силы украины, верховная рада украины, нато, в мире
КИЕВ, 16 мар – РИА Новости.
Военно-морские силы Украины
провели в Черном море
учения совместно с кораблями постоянной морской противоминной группы НАТО
, сообщила во вторник пресс-служба ВМС.
Десятого марта противоминная группа кораблей НАТО зашла в порт Одессы.
"В акватории Черного моря катерная тактическая группа военно-морских сил ВС Украины вместе с постоянной морской противоминной группой НАТО №2 SNMCMG2 провели совместные тренировки на море типа PASSEX", - говорится в сообщении ВМС Украины в Facebook.
Отмечается, что цель тренировки состояла в отработке взаимодействия между экипажами кораблей ВМС Украины с ВМС Турции, Румынии и Королевских ВМС Испании. "Были отработаны тренировки противоминных действий в составе группы кораблей, передача грузов на ходу, отражение средств воздушного нападения противника, проведение корабельно-боевых обучений", - уточнили в ВМС.
Это вторые в этом году тренировки типа PASSEX с участием украинских ВМС и кораблей НАТО в Черноморском регионе.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна была к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.