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ВМС Украины провели в Черном море учения с кораблями НАТО
ВМС Украины провели в Черном море учения с кораблями НАТО
Военно-морские силы Украины провели в Черном море учения совместно с кораблями постоянной морской противоминной группы НАТО, сообщила во вторник пресс-служба... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T09:23
2021-03-16T09:23
черноморский регион
черное море
вооруженные силы украины
верховная рада украины
нато
в мире
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КИЕВ, 16 мар – РИА Новости. Военно-морские силы Украины провели в Черном море учения совместно с кораблями постоянной морской противоминной группы НАТО, сообщила во вторник пресс-служба ВМС.Десятого марта противоминная группа кораблей НАТО зашла в порт Одессы."В акватории Черного моря катерная тактическая группа военно-морских сил ВС Украины вместе с постоянной морской противоминной группой НАТО №2 SNMCMG2 провели совместные тренировки на море типа PASSEX", - говорится в сообщении ВМС Украины в Facebook.Отмечается, что цель тренировки состояла в отработке взаимодействия между экипажами кораблей ВМС Украины с ВМС Турции, Румынии и Королевских ВМС Испании. "Были отработаны тренировки противоминных действий в составе группы кораблей, передача грузов на ходу, отражение средств воздушного нападения противника, проведение корабельно-боевых обучений", - уточнили в ВМС.Это вторые в этом году тренировки типа PASSEX с участием украинских ВМС и кораблей НАТО в Черноморском регионе.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна была к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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черноморский регион, черное море, вооруженные силы украины, верховная рада украины, нато, в мире

ВМС Украины провели в Черном море учения с кораблями НАТО

09:23 16.03.2021
 
© Фото : ВМС УкраиныВоенно-морские силы Украины
Военно-морские силы Украины - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Фото : ВМС Украины
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КИЕВ, 16 мар – РИА Новости. Военно-морские силы Украины провели в Черном море учения совместно с кораблями постоянной морской противоминной группы НАТО, сообщила во вторник пресс-служба ВМС.
Десятого марта противоминная группа кораблей НАТО зашла в порт Одессы.
"В акватории Черного моря катерная тактическая группа военно-морских сил ВС Украины вместе с постоянной морской противоминной группой НАТО №2 SNMCMG2 провели совместные тренировки на море типа PASSEX", - говорится в сообщении ВМС Украины в Facebook.
Отмечается, что цель тренировки состояла в отработке взаимодействия между экипажами кораблей ВМС Украины с ВМС Турции, Румынии и Королевских ВМС Испании. "Были отработаны тренировки противоминных действий в составе группы кораблей, передача грузов на ходу, отражение средств воздушного нападения противника, проведение корабельно-боевых обучений", - уточнили в ВМС.
Это вторые в этом году тренировки типа PASSEX с участием украинских ВМС и кораблей НАТО в Черноморском регионе.
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Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна была к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
 
Черноморский регионЧерное мореВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныНАТОВ мире
 
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