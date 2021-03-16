https://ria.ru/20210316/tvitter-1601545117.html
Роскомнадзор не исключил полного ограничения доступа к сервисам Twitter
Роскомнадзор не исключил полного ограничения доступа к сервисам Twitter
Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин не исключил полного ограничения доступа к сервисам Twitter в РФ, если компания не пойдет на исполнение... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T19:17
2021-03-16T19:17
2021-03-16T19:17
вадим субботин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
twitter
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин не исключил полного ограничения доступа к сервисам Twitter в РФ, если компания не пойдет на исполнение требований российских законов."По Twitter мы параллельно запустили эту техническую линию (замедление)... Мы не исключаем, если компания не пойдет на исполнение требования российских законов, полного ограничения доступа к ее сервисам в России", - сообщил Субботин журналистам во вторник.Он добавил, что у ведомства такие "технические возможности есть".
https://ria.ru/20210316/mery-1601540054.html
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вадим субботин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter