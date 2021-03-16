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В МИД заявили о готовности наращивать взаимодействие с Турцией
В МИД заявили о готовности наращивать взаимодействие с Турцией
Россия подтверждает готовность к наращиванию конструктивного взаимодействия с Турцией по всем направлениям, говорится в комментарии официального представителя... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T11:21
2021-03-16T11:21
россия
мария захарова
рсфср
турция
в мире
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия подтверждает готовность к наращиванию конструктивного взаимодействия с Турцией по всем направлениям, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи со 100-летием со дня подписания Договора о дружбе и братстве между правительствами РСФСР и Великого национального собрания Турции.Как отметили в МИД РФ, этот договор – один из основополагающих документов, заложивших фундамент современных отношений между двумя государствами."Подтверждаем готовность к наращиванию конструктивного взаимодействия с Турцией по всем направлениям, расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации перспективных проектов в энергетике, промышленности и инфраструктуре, совершенствованию культурно-гуманитарных обменов и человеческих контактов", - заявила Захарова.По ее словам, "следование духу и принципам Московского договора, не утратившего за истекшие сто лет свою политическую и историческую актуальность, служит залогом дальнейшего поступательного развития отношений между Российской Федерацией и Турецкой Республикой".
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россия, мария захарова, рсфср, турция, в мире

В МИД заявили о готовности наращивать взаимодействие с Турцией

11:21 16.03.2021
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия подтверждает готовность к наращиванию конструктивного взаимодействия с Турцией по всем направлениям, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи со 100-летием со дня подписания Договора о дружбе и братстве между правительствами РСФСР и Великого национального собрания Турции.
Как отметили в МИД РФ, этот договор – один из основополагающих документов, заложивших фундамент современных отношений между двумя государствами.
"Подтверждаем готовность к наращиванию конструктивного взаимодействия с Турцией по всем направлениям, расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации перспективных проектов в энергетике, промышленности и инфраструктуре, совершенствованию культурно-гуманитарных обменов и человеческих контактов", - заявила Захарова.
По ее словам, "следование духу и принципам Московского договора, не утратившего за истекшие сто лет свою политическую и историческую актуальность, служит залогом дальнейшего поступательного развития отношений между Российской Федерацией и Турецкой Республикой".
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