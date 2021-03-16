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Тина Тернер попрощалась с поклонниками
Тина Тернер попрощалась с поклонниками
Американская певица Тина Тернер попрощалась со своими поклонниками в посвященном ее жизни документальном фильме Sky News "Тина" ("Tina"), сообщает The Sun. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T16:40
2021-03-16T16:40
2021-03-16T17:21
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Американская певица Тина Тернер попрощалась со своими поклонниками в посвященном ее жизни документальном фильме Sky News "Тина" ("Tina"), сообщает The Sun.В ленте 81-летняя обладательница восьми премий "Грэмми" рассказывает, что "хочет войти в третью и последнюю главу своей жизни" и скрыться от всеобщего внимания. Тем более что у певицы много проблем со здоровьем, включая перенесенный инсульт и онкологическое заболевание.Тина Тернер также рассказывает, что страдает посттравматическим стрессовым расстройством, вызванным домашним насилием, которому подверглась в браке с первым мужем — музыкантом и продюсером Айком Тернером.Документальный фильм "Тина" выйдет 28 марта на канале HBO Max. По информации The Sun, посмотрев эту картину, зрители узнают о тяжелой молодости Тернер, когда она боролась за лучшую жизнь, любовь и мировую славу, и ее непростых отношениях с матерью.
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музыка, новости культуры, шоу-бизнес, тина тернер
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
Американская певица Тина Тернер попрощалась со своими поклонниками в посвященном ее жизни документальном фильме Sky News "Тина" ("Tina"), сообщает
The Sun.
В ленте 81-летняя обладательница восьми премий "Грэмми" рассказывает, что "хочет войти в третью и последнюю главу своей жизни" и скрыться от всеобщего внимания. Тем более что у певицы много проблем со здоровьем, включая перенесенный инсульт и онкологическое заболевание.
Тина Тернер также рассказывает, что страдает посттравматическим стрессовым расстройством, вызванным домашним насилием, которому подверглась в браке с первым мужем — музыкантом и продюсером Айком Тернером.
"Это была не лучшая жизнь. Хорошее не уравновешивает плохое", — говорит легендарная исполнительница на камеру.
Документальный фильм "Тина" выйдет 28 марта на канале HBO Max. По информации The Sun, посмотрев эту картину, зрители узнают о тяжелой молодости Тернер, когда она боролась за лучшую жизнь, любовь и мировую славу, и ее непростых отношениях с матерью.