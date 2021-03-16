https://ria.ru/20210316/turner-1601498877.html

Тина Тернер попрощалась с поклонниками

Тина Тернер попрощалась с поклонниками

Американская певица Тина Тернер попрощалась со своими поклонниками в посвященном ее жизни документальном фильме Sky News "Тина" ("Tina"), сообщает The Sun. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T16:40

2021-03-16T16:40

2021-03-16T17:21

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тина тернер

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Американская певица Тина Тернер попрощалась со своими поклонниками в посвященном ее жизни документальном фильме Sky News "Тина" ("Tina"), сообщает The Sun.В ленте 81-летняя обладательница восьми премий "Грэмми" рассказывает, что "хочет войти в третью и последнюю главу своей жизни" и скрыться от всеобщего внимания. Тем более что у певицы много проблем со здоровьем, включая перенесенный инсульт и онкологическое заболевание.Тина Тернер также рассказывает, что страдает посттравматическим стрессовым расстройством, вызванным домашним насилием, которому подверглась в браке с первым мужем — музыкантом и продюсером Айком Тернером.Документальный фильм "Тина" выйдет 28 марта на канале HBO Max. По информации The Sun, посмотрев эту картину, зрители узнают о тяжелой молодости Тернер, когда она боролась за лучшую жизнь, любовь и мировую славу, и ее непростых отношениях с матерью.

https://ria.ru/20210212/turner-1596989811.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, шоу-бизнес, тина тернер