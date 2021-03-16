https://ria.ru/20210316/turizm-1601418890.html

Мастер-планы 12 макротерриторий появятся в рамках туристского нацпроекта

Мастер-планы 12 макротерриторий появятся в рамках туристского нацпроекта

Мастер-план развития туризма на 12 "макротерриториях" России будет подготовлен в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", заявил... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T09:27

2021-03-16T09:27

2021-03-16T09:27

дмитрий чернышенко

туризм

дальний восток

экономика

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Мастер-план развития туризма на 12 "макротерриториях" России будет подготовлен в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Все макротерритории получат свою концепцию, включая зонирование, архитектурный и дизайн-код, расчет турпотоков, нагрузку на инфраструктуру, экосистемы и многое другое. Начнем с Крыма и Дальнего Востока. Затем остальные", - сказал Чернышенко, уточнив, что на данный момент в проект паспорта нацпроекта включено около 600 туристических проектов.Механизмы господдержки, предусмотренные нацпроектом, призваны улучшить экономику и логистику процесса развития туристической инфраструктуры. Системно "расшивать" узкие места на каждом этапе будет корпорация "Туризм.РФ"."С одной стороны, мы обеспечим капитализацию мер господдержки. Будем входить в уставный капитал, например, финансируя "последнюю милю", и реинвестировать средства, когда инвестор долю выкупит. С другой стороны - выступим финансовым и административным гарантом бесшовного прохождения стройки для инвесторов, повысим рентабельность проектов", - указал гендиректор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов, слова которого привели в аппарате вице-премьера.Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" до конца марта собираются внести на рассмотрение в президиум совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Чернышенко отметил, что на данный момент подготовка нацпроекта находится в финальной стадии.Основные задачи документа - увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 миллионов с 65 миллионов в год, создание новых рабочих мест, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. По словам вице-премьера, реализация нацпроекта позволит создать 4,7 миллиона новых рабочих мест к 2030 году.

https://ria.ru/20210305/oteli-1599951345.html

https://ria.ru/20201222/rosturizm-1590329655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий чернышенко, туризм, дальний восток, экономика