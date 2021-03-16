https://ria.ru/20210316/tromb-1601518796.html

Названы симптомы образования тромбов

Названы симптомы образования тромбов

Британские врачи перечислили основные симптомы, свидетельствующие о развитии тромбов. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T17:13

2021-03-16T17:13

2021-03-16T17:13

здоровье

общество

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Британские врачи перечислили основные симптомы, свидетельствующие о развитии тромбов.Медики предупредили, что сгустки крови чаще всего образуются в нижних конечностях. Один из наиболее частых признаков тромбоза – отеки ног.По мере развития заболевания зуд перерастает в боль, а если сгусток находится в области голени, то у человека могут возникнуть спазмы.Свидетельством того, что тромб переместился из ног в легкие, считаются затрудненное дыхание, сильный кашель, боль в груди и головокружение. В этом случае специалисты рекомендовали немедленно общаться за медицинской помощью.

https://ria.ru/20210213/infarkt-1597350330.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество