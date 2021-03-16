https://ria.ru/20210316/tromb-1601518796.html
Названы симптомы образования тромбов
Названы симптомы образования тромбов
Британские врачи перечислили основные симптомы, свидетельствующие о развитии тромбов. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T17:13
2021-03-16T17:13
2021-03-16T17:13
здоровье
общество
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Британские врачи перечислили основные симптомы, свидетельствующие о развитии тромбов.Медики предупредили, что сгустки крови чаще всего образуются в нижних конечностях. Один из наиболее частых признаков тромбоза – отеки ног.По мере развития заболевания зуд перерастает в боль, а если сгусток находится в области голени, то у человека могут возникнуть спазмы.Свидетельством того, что тромб переместился из ног в легкие, считаются затрудненное дыхание, сильный кашель, боль в груди и головокружение. В этом случае специалисты рекомендовали немедленно общаться за медицинской помощью.
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здоровье, общество
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Британские врачи перечислили основные симптомы, свидетельствующие о развитии тромбов.
Медики предупредили, что сгустки крови чаще всего образуются в нижних конечностях. Один из наиболее частых признаков тромбоза – отеки ног.
"В ногах может усиливаться зуд, а кожа приобретает красный или синий оттенок", – цитирует медиков портал Express.
По мере развития заболевания зуд перерастает в боль, а если сгусток находится в области голени, то у человека могут возникнуть спазмы.
Свидетельством того, что тромб переместился из ног в легкие, считаются затрудненное дыхание, сильный кашель, боль в груди и головокружение. В этом случае специалисты рекомендовали немедленно общаться за медицинской помощью.